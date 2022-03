PV GAS LNG: Tích cực chuẩn bị cho nhập khẩu và kinh doanh LNG tại Việt Nam

Nhập khẩu và phát triển LNG là một trong những giải pháp quan trọng trong Chiến lược năng lượng quốc gia, được Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) tiên phong thực hiện với mục tiêu bắt đầu nhập khẩu LNG từ năm 2022. Chi nhánh Kinh doanh LNG là một mắt xích quan trọng trong thực hiện Chiến lược dẫn đầu trong lĩnh vực LNG của PV GAS, đã và đang thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho nhập khẩu và kinh doanh hiệu quả nguồn năng lượng này tại Việt Nam.

Nhiều biến động, khó khăn, thách thức

Cuối năm 2019, PV GAS thành lập Chi nhánh Kinh doanh LNG (PV GAS LNG) với chức năng phân phối và kinh doanh các sản phẩm khí khô, LNG, condensate; xuất nhập khẩu LNG, condensate; kinh doanh dịch vụ vận chuyển các sản phẩm khí; thu gom, vận chuyển, tàng trữ khí và sản phẩm khí;… nhằm tập trung xây dựng năng lực và phát triển thị trường LNG.

Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu bắt đầu khôi phục sau ảnh hưởng của đại dịch Covid - 19, cuộc khủng hoảng năng lượng thế giới đang lan rộng tại nhiều quốc gia ở khắp các châu lục (đặc biệt vào giai đoạn cuối năm 2021) đã và đang tác động cực kỳ nghiêm trọng đến giá dầu mỏ và khí đốt. Thị trường LNG diễn biến bất lợi cho người mua khi nguồn cung giai đoạn 2021-2025 được đánh giá là rất thắt chặt, trong khi nhu cầu vẫn duy trì ở mức cao và tăng trưởng mạnh sau đại dịch, dẫn tới xu hướng tăng giá mạnh mẽ trong các năm tới và chưa có dấu hiệu xuất hiện các yếu tố làm suy yếu khuynh hướng này trong ngắn hạn.

Chuẩn bị cho nhập khẩu và kinh doanh LNG

Hiểu rõ tầm quan trọng của công tác kinh doanh LNG, PV GAS LNG đã và đang thực hiện tốt công tác chuẩn bị, nhằm đảm bảo công tác nhập khẩu LNG phù hợp với tiến độ hạ tầng kho LNG Thị Vải.

Trong đó, PV GAS LNG tập trung chuẩn bị thu xếp nguồn LNG cho giai đoạn chạy thử kho LNG Thị Vải dự kiến trong quý IV/2022, cũng như cho giai đoạn thương mại 2023-2027, nguồn cung cấp cho Nhà máy điện Nhơn Trạch 3&4. Đối với các hợp đồng mua LNG theo chuyến, trong năm 2021 PV GAS LNG đã ký kết 08 MSPAs (Master Sale & Purchase Agreement) với các Nhà cung cấp từ Châu Mỹ, Châu Âu, Châu Úc, Trung Đông và Châu Á – Thái Bình Dương và đang tiếp tục đàm phán, thống nhất và ký kết các MSPAs với các nhà cung cấp LNG khác trên thế giới. Sự đa dạng hóa các nhà cung cấp mang đến lợi thế cho PV GAS có nhiều sự lựa chọn về nguồn cung với giá cả và chất lượng cạnh tranh tại từng thời điểm của thị trường.

Triển khai xây dựng chiến lược kinh doanh LNG cho giai đoạn 2022 – 2025; cùng đơn vị tư vấn, hoàn thành báo cáo thị trường tiêu thụ khí của Dự án mở rộng Kho LNG Thị Vải lên 3 MMTPA; Xây dựng cơ chế/công thức giá mua/bán LNG/khí tái hóa; xây dựng công tác phối hợp với các đơn vị trong chuỗi LNG 1 MMTPA Thị Vải.

Đối với các vấn đề về cơ chế, chính sách, PV GAS LNG bám sát chặt chẽ, phối hợp cùng với Tổng Công ty và cơ quan có thẩm quyền để xây dựng các cơ chế, chính sách cho LNG; Nghiên cứu nghị định kinh doanh khí, làm việc trực tiếp với Bộ Công thương để chuẩn bị các thủ tục nhập khẩu LNG vào thị trường Việt Nam, cũng như chuẩn bị các thủ tục pháp lý cho công tác kinh doanh.

Kể từ khi đi vào hoạt động, công tác xây dựng hệ thống An toàn – Sức khỏe – Môi trường và đảm bảo an toàn luôn được đặt lên hàng đầu là điều kiện tiên quyết đảm bảo các mục tiêu an toàn, sản xuất kinh doanh của Chi nhánh. Tiêu biểu, Chi nhánh đã hoàn thành xây dựng và thực hành hiệu quả tiêu chuẩn 5S, hướng đến nâng cao hiệu quả công việc và cải thiện môi trường làm việc. Từ tháng 03/2021, PV GAS LNG đã được cấp chứng chỉ Thực hành tốt 5S (do Viện năng suất Việt Nam cấp chứng chỉ). PV GAS LNG cũng hoàn thành xây dựng và định kỳ hàng nằm thực hiện cập nhật, cải tiến Hệ thống quản lý AT - CL - MT để được tái cấp chứng chỉ theo chuẩn PAS 99:2012 bao gồm ISO 45001:2018, ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015 (BSI Việt Nam cấp chứng nhận). Hệ thống quản lý An toàn – Sức khỏe – Môi trường sẽ là nền tảng để hỗ trợ và thúc đẩy các công tác sản xuất kinh doanh của Chi nhánh phát triển hơn.

Năm 2022 là năm hoạt động thứ 3 của PV GAS LNG. Ngay từ đầu năm, các công tác được triển khai nhịp nhàng, phối hợp chặt chẽ, bám sát tiến độ và yêu cầu công việc. Những điểm nhấn trọng tâm 2022 đang và sẽ được triển khai là: Thu xếp nguồn LNG phục vụ công tác chạy thử Kho LNG Thị Vải 1 triệu tấn; Xây dựng phương án tổ chức kinh doanh hiệu quả để cấp cho khách hàng công nghiệp giai đoạn 2023-2027 phù hợp với tình hình thị trường LNG quốc tế và nhu cầu thị trường trong nước; Hoàn thành công tác chuẩn bị, sẵn sàng triển khai công tác lựa chọn nhà cung cấp, thu xếp nguồn LNG phục vụ cho Nhà máy điện Nhơn Trạch 3&4 phù hợp với lộ trình đàm phán các Thỏa thuận thương mại liên quan (GSA, PPA) và tiến độ nhận khí; Tiếp tục tìm kiếm khách hàng tiêu thụ khí/LNG để mở rộng thị trường tiêu thụ LNG và gia tăng hiệu quả khai thác chuỗi dự án LNG của Tổng Công ty Khí Việt Nam.

Mặc dù gặp không ít khó khăn và thách thức nhưng với sự đoàn kết, đồng lòng, tâm huyết với công việc và tinh thần đổi mới, dám dấn thân và sẵn sàng hành động của toàn thể CBCNV Chi nhánh, cùng sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo PV GAS, tập thể lãnh đạo và CBCNV của PV GAS LNG quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong năm 2022, tiếp tục tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của Chi nhánh trong những năm tiếp theo.