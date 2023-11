Puka trong tiệc cưới với Gin Tuấn Kiệt: 'Tôi run hơn ra sân khấu diễn hài'

TPO - Trong tiệc cưới diễn ra tại TPHCM tối 6/11, Puka và Gin Tuấn Kiệt xuất hiện ấn tượng sau màn biểu diễn của bốn ca sĩ Erik, Hòa Minzy, Mai Tiến Dũng và Lyly. Cô dâu cho biết run hơn khi chuẩn bị ra sân khấu đóng kịch, được Gin Tuấn Kiệt động viên trong cánh gà.

Tối 6/11, Puka và Gin Tuấn Kiệt tổ chức tiệc cưới tại TPHCM sau khi làm lễ cưới ở Khánh Hòa. Trong buổi lễ, cô dâu Puka thay hai bộ lễ phục, điểm nhấn là chi tiết cúp ngực.

Tiệc cưới bắt đầu bằng màn biểu diễn Ta là của nhau - Yes I do do Erik, Mai Tiến Dũng, Hòa Minzy và Lyly thể hiện. Cô dâu và chú rể bước ra trong sự vỗ tay chúc phúc của quan khách.

"Thật sự cảm ơn mọi người đến đây để chứng kiến giây phút tôi có được cục vợ. Chúng tôi đã trở thành gia đình như lời chúc phúc của ba dành cho hai đứa", Gin Tuấn Kiệt nói.

Puka cho biết cô run, hồi hộp hơn cả đứng trên sân khấu biểu diễn trước hàng nghìn người. "Đi diễn nhiều lần nhưng chưa bao giờ tôi run thế này. Anh ấy luôn bên cạnh động viên tôi như đang chuẩn bị đi thi. Hôm nay tôi thấy rất hạnh phúc vì hầu như người thân thương đều đến đây. Hy vọng các khách quý có giây phút tuyệt vời tối nay", nữ diễn viên chia sẻ.

Sau bài phát biểu, cặp diễn viên nâng ly mừng hạnh phúc.

Tiệc cưới của Puka và Gin Tuấn Kiệt tại TPHCM có sự xuất hiện của nhiều sao Việt. Hình ảnh hàng loạt người nổi tiếng như Trấn Thành, Nhật Kim Anh, Diễm My 9X, Minh Tú, Khả Ngân, NSND Việt Anh, nghệ sĩ Phi Phụng, nghệ sĩ Phương Dung... dự đám cưới hai ngôi sao xuất hiện dày trên mạng xã hội tối 6/11.

Gil Lê, Minh Tú, Hòa Minzy, Minh Dự... nằm trong danh sách những người bạn có mặt trong ngày vui của Puka và Gin Tuấn Kiệt, từ lễ gia tiên, lễ cưới ở Khánh Hòa cho đến tiệc cưới ở TPHCM.

Diễn viên Gia đình là số một gửi lời cảm ơn Puka vì luôn bên cạnh cảm thông, giúp anh vượt qua thử thách.

"Hôm nay, chúng ta đến với một chương mới của cuộc đời, trước sự chứng kiến của ba mẹ, gia đình và tất cả bạn bè, đồng nghiệp. Anh sẽ không thề, vì đó chỉ là một lời nói suông. Anh vẫn sẽ làm những điều hàng ngày đã làm cho em, để em cảm nhận được yêu thương từ anh. Cảm ơn em, vợ của anh. Anh yêu em", Gin Tuấn Kiệt chia sẻ, sau đó thực hiện nghi thức trao nhẫn.

Sau tiệc cưới ở TPHCM, Puka và Tuấn Kiệt tiếp tục tổ chức lễ cưới ở Đồng Tháp, quê cô dâu.

Hồi tháng 9, Gin Tuấn Kiệt cầu hôn Puka đúng ngày kỷ niệm 4 năm yêu nhau. Hội bạn của Puka gồm MC Đại Nghĩa, Huỳnh Lập, Jun Phạm, Minh Tú, Duy Khánh... lên kế hoạch yêu cầu nữ diễn viên đi quay quảng cáo, sau đó Gin Tuấn Kiệt bất ngờ xuất hiện quỳ gối trao nhẫn cho Puka.

"Tròn bốn năm yêu nhau, anh quyết định dành ngày hôm nay cho em. Chúc mừng kỷ niệm chúng ta. Hồi mới quen, em nói không biết khi nào yêu nhau được 1.000 ngày. Hôm nay đã là 1.460 ngày nên anh muốn hỏi em câu này: Em có đồng ý lấy anh làm chồng không?", Gin Tuấn Kiệt quỳ gối trao nhẫn và được Puka chấp nhận lời cầu hôn.