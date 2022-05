PTC1 tăng cường kiểm tra đảm bảo cung cấp điện cho SEA Game 31

Truyền tải điện (TTĐ) Hà Nội là đơn vị quản lý vận hành lưới điện 500kV-220kV có địa bàn trải rộng và liên kết lưới khu vực qua hầu hết các tỉnh thành phố khu vực phía Bắc có đăng cai tổ chức các bộ môn thi đấu SEA Games 31 như: Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương, Hải Phòng, Hà Nam, Hòa Bình và Vĩnh Phúc.

Ngay khi nhận được kế hoạch cụ thể về các địa điểm diễn ra các sự kiện, các môn thi đấu của SEA Games 31 và các văn bản chỉ đạo của Tổng công Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1), Truyền tải điện Hà Nội đã phối hợp với các Công ty điện lực, các Trung tâm điều độ A0, A1, điều độ điện lực, các đơn vị thi công, thí nghiệm về việc tăng cường quản lý vận hành đảm bảo cung ứng điện phục vụ Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31.

Theo đó, các đơn vị lập phương án đảm bảo cung ứng điện. chủ động phối hợp với chính quyền địa phương để nắm bắt thời gian, địa điểm diễn ra các sự kiện quan trọng như lễ khai mạc, bế mạc, các địa điểm thi đấu.

Các đơn vị không thực hiện cắt điện làm ảnh hưởng đến khu vực có yêu cầu đảm bảo điện, trừ trường hợp xử lý sự cố hoặc trường hợp đặc biệt có sự chỉ đạo của EVN, EVNNPT, PTC1. Các đơn vị cũng chuẩn bị vật tư thiết bị dự phòng, nhiên liệu, hệ thống thông tin liên lạc và phương tiện đi lại để đảm bảo kịp thời xử lý khi xảy ra sự cố; tăng cường kiểm tra thiết bị trên hệ thống điện, ngăn ngừa sự cố và chuẩn bị phương án xử lý nhanh khi sự cố xảy ra. Kiểm tra, xử lý những tồn tại của các thiết bị trạm biến áp, đường dây, đặc biệt các trạm biến áp và đường dây vận hành tải cao, các tuyến đường dây 500kV Bắc - Nam; các đường dây, trạm biến áp 500kV, 220kV liên quan cấp điện khu vực thành phố Hà Nội.

Để đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định, các đơn vị cũng tăng cường kiểm tra phát nhiệt tại các đầu cốt, kẹp cực đấu nối vào các thiết bị, tiếp xúc dao cách ly, mạch nhị thứ, hàng kẹp, mạch dòng, áp; xử lý kịp thời các khiếm khuyết của thiết bị lưới điện; phối hợp với cơ quan chức năng địa phương tuyên truyền ngăn ngừa và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm hành lang an toàn tuyến dây. Trong đó lưu ý ngăn ngừa các trường hợp bắn pháo giấy tráng kim loại, thả diều và ném các vật lên đường dây, vi phạm hành lang an toàn tuyến đường dây.

Ông Vũ Sơn Hà, Phó giám đốc Truyền tải điện Hà Nội cho biết công tác chuẩn bị đảm bảo điện phục vụ SEA Games 31 được Truyền tải điện Hà Nội và các trạm biến áp, Tổ Thao tác lưu động, đội Truyền tải điện triển khai từ giữa tháng 4/2022. Đơn vị cũng lập lịch trực lãnh đạo đơn vị, các phòng liên quan và các trạm biến áp, Tổ Thí nghiệm sửa chữa, Đội Truyền tải điện 24/24 giờ trong suốt thời gian diễn ra SEA Games 31, nhất là tại các trạm biến áp, tuyến đường dây có các trọng điểm liên quan.

Cùng với Tập đoàn Điện lực Việt Nam, EVNNPT, PTC1, Truyền tải điện Hà Nội đặt quyết tâm cao nhất để đảm bảo điện an toàn, tin cậy góp phần vào thành công của ngày hội thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á góp phần nâng cao hình ảnh và vị thế của đất nước với bạn bè quốc tế.

Nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng ứng phó với thiên tai, bão lũ và đảm bảo an toàn cung cấp điện trong những ngày diễn ra SEA Game 31, đồng thời nâng cao năng lực chỉ huy, điều hành của Ban chỉ huy phòng chống thiên tại và tìm kiếm cứu nạn, trước 2 ngày diễn ra khai mạc SEA Game 31, ngày 10/5, Truyền tải điện Ninh Bình trực thuộc Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1) – Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã tổ chức diễn tập công tác phòng chống thiên tại và tìm kiếm cứu nạn năm 2022.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, thực hiện đúng quy trình, đúng phương án sau một ngày diễn tập hệ thống dây chằng néo cột các vị trí 11, 12 (mỗi cột được chằng néo 03 vị trí) đường dây 273 Ninh Bình (E23.1) - 271 Trực Ninh (E3.20) và ĐZ 276 Ninh Bình (E23.1) - 271 Thái Bình (E11.1) đã được lắp đặt đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật và thời gian theo yều cầu đề ra. Mặt khác, thông qua buổi diễn tập, đã cho thấy được công tác phối hợp chặt chẽ giữa Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và các Đội xung kích, công tác huy động các nguồn lực trong việc khắc phục hậu quả do thiên tai và đảm bảo an toàn cung cấp điện trong những ngày diễn ra SEA Game 31.

Để đảm bảo cấp điện cho các hoạt động SEA Games 31 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, đơn vị đã xây dựng phương án đảm bảo cung cấp điện tại các trạm biến áp (TBA) 220kV Nam Định (nơi diễn ra các trận bóng đá nam tại sân vận đông Thiên Trường), trạm 220kV Ninh Bình (nơi đăng cai tổ chức thi đấu môn Karate tại nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình) và trạm 220kV Phủ Lý (nơi đăng cai tổ chức thi đấu môn futsan tại tỉnh Hà Nam), đơn vị đã chuẩn bị sẵn sàng vật tư thiết bị dự phòng, hệ thống thông tin liên lạc và phương tiện đi lại để đảm bảo kịp thời xử lý các tình huống xảy ra.