PSV Eindhoven vs Arsenal, 03h00 ngày 5/3: Tin vào sức trẻ

TPO - Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ký quyết định thăng cấp bậc hàm từ hạ sĩ lên thượng sĩ, kể từ ngày 3/3/2025 đối với đồng chí Nguyễn Ngọc Minh Nhật - chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hi sinh trong khi làm nhiệm vụ.