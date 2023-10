'Property Beyond Vietnam': Sự kiện đánh dấu bước tiến mới trong lĩnh vực bất động sản Việt - Úc

Dưới sự tổ chức của Công ty Cubecorp, sự kiện "Property Beyond Vietnam" đã kết thúc thành công vào ngày 14/10/2023 tại khách sạn 5 sao Melia Hà Nội. Sự kiện đã đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc giới thiệu các cơ hội đầu tư bất động sản Úc đầy tiềm năng cho các nhà đầu tư Việt Nam và thúc đẩy sự phát triển trong lĩnh vực bất động sản Việt - Úc!

Sự kiện thu hút sự tham dự của các nhà đầu tư trên khắp cả nước - những người đang tìm kiếm cơ hội đầu tư hấp dẫn tại một thị trường bất động sản đầy tiềm năng và minh bạch của xứ sở Kangaroo!

Mở đầu chương trình, Ông Khánh Phạm - Giám đốc phát triển dự án, Công ty Cubecorp đã chứng minh đây chính là thời điểm “vàng” để đầu tư Bất động sản Úc. Với những nghiên cứu và thống kê khoa học về sự tăng trưởng ổn định của nền kinh tế Úc, cũng như xu hướng tăng trưởng giá bất động sản ở các khu vực trung tâm, thêm vào đó là tỉ giá Đô la Úc và Việt Nam đang ở mức thấp kỉ lục (1 AUD < 16.000 VND), tất cả những yếu tố trên là những “tín hiệu xanh” giúp các nhà đầu tư Việt dễ dàng đưa ra quyết định đầu tư của mình!

Bên cạnh những tiềm năng thì các Nhà đầu tư tham dự sự kiện còn có cơ hội hiểu thêm những điều luật mua bán bất động sản Úc cực kỳ có lợi, minh bạch và chặt chẽ dành cho người nước ngoài, do Luật sư Vinson Lương - Luật sư điều hành của hãng luật Axegal và chuyên gia tư vấn về luật bất động sản chia sẻ. Từ Luật dành cho nhà đầu tư nước ngoài (FIRB); Các khoản Thuế phải đóng dành cho người nước ngoài và quy định về Thuế đất hàng năm, “trang bị” cho các nhà đầu tư những hiểu biết quan trọng khi bắt đầu hành trình đầu tư của mình tại

Một nội dung trọng tâm của sự kiện là phần giới thiệu về những dự án bất động sản tiềm năng, hấp dẫn nhất để đầu tư tại thị trường Úc từ Ông Lee Nguyễn - Quản lý thị trường Việt Nam & Cố vấn cấp cao đầu tư Bất động sản Úc. Ông đem đến thông tin của hai "Siêu dự án" Ashbury Terrace tại Sydney và South Bank by Beulah tại Melbourne. Hai Siêu dự án” đã gây choáng ngợp cho những khách mời tham dự bởi tính quy mô, sở hữu hàng loạt tiện nghi cao cấp, được đầu tư và phát triển bởi những Chủ đầu tư hàng đầu tại Úc Châu, với khả năng sinh lời cao!

Tại sự kiện, các nhà đầu tư dành sự quan tâm đặc biệt tới các chủ điểm về thuế, luật đầu tư nước ngoài cũng như tiềm năng của các dự án mà Công ty Cubecorp giới thiệu.

Điểm nhấn của sự kiện còn ở phần giao lưu và quà tặng may mắn do BTC chương trình chuẩn bị. Phần quà đặc sắc nhất phải kể đến “Family Combo: Vé máy bay khứ hồi Việt Nam - Úc” trị giá tới 5000 AUD được trao cho 03 vị khách hàng may mắn nhất.

Bước tiến mới trong việc xây dựng mối quan hệ đầu tư Việt - Úc.

Cubecorp - một tên tuổi uy tín trong lĩnh vực bất động sản Úc, đã từng bước đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng mối quan hệ đầu tư giữa Việt Nam và Úc.

Với hơn một thập kỷ hoạt động, Cubecorp đã xây dựng đội ngũ chuyên gia có kiến thức sâu rộng về thị trường bất động sản Úc, được đào tạo bài bản và chuyên cung cấp những dự án bất động sản chất lượng hàng đầu tại Úc.

Cubecorp đã thiết lập mối quan hệ chặt chẽ với hơn 60 chủ đầu tư bất động sản hàng đầu của Úc như các nhà phát triển BĐS Meriton, Coronation, Creation Homes, Beulah và Geocon, từng bước đánh dấu sự tín nhiệm của mình trong lĩnh vực tư vấn bất động sản, là đối tác đồng hành đáng tin cậy trên hành trình vươn tới sự thịnh vượng của các nhà đầu tư Việt Nam và Úc.

Sự kiện "Property Beyond Vietnam" là một minh chứng tuyệt vời về việc Cubecorp tận dụng kiến thức và kinh nghiệm của mình để giúp các nhà đầu tư Việt Nam nắm bắt cơ hội đầu tư tại một thị trường đầy hứa hẹn như Úc!

Hãy cùng đón chờ những dự án bất động sản chất lượng Úc mà Cubecorp sẽ mang đến cho các nhà đầu tư Việt Nam trong thời gian tới!

Thông tin liên hệ:

Website: https://www.cubecorpprojects.com/

Hotline: +61 450 816 886

Email: Lee.nguyen@cubecorp.com