PISEN ra mắt pin thế hệ mới dùng cho iPhone

PISEN chính thức ra mắt tại thị trường Việt Nam 3 loại pin iPhone thế hệ mới: Chuẩn gốc, Dung lượng cao và siêu dung lượng. Ba dòng pin dùng cho iPhone được PISEN cập nhập nhận diện mới, áp dụng các công nghệ tiên tiến hơn tăng hiệu năng và giảm sinh nhiệt khi sử dụng thời gian dài hoặc chơi game.

Chiếc iPhone của bạn được thiết kế để mang lại trải nghiệm đơn giản và dễ sử dụng. Điều này chỉ có thể đạt được thông qua sự kết hợp giữa các công nghệ tiên tiến và kỹ thuật tối tân. Trong công nghệ pin, lõi pin và hiệu suất là lĩnh vực quan trọng. Pin là một công nghệ phức tạp và có rất nhiều yếu tố tác động đến hiệu suất của pin, từ đó ảnh hưởng đến hiệu suất của iPhone. Tất cả các pin sạc đều là linh kiện tiêu hao và có tuổi thọ giới hạn — pin sẽ bị giảm dung lượng và hiệu suất đến mức cần phải thay. Việc pin lão hóa theo thời gian có thể góp phần làm cho hiệu suất của iPhone thay đổi.

PISEN sản xuất 3 loại pin : Pin chuẩn gốc - Pin dung lượng cao (Tiger) - và pin siêu dung lượng (Dragon )

3 loại pin này phục vụ 3 nhóm nhóm người dùng khác nhau, lựa chọn đúng loại pin sẽ giúp bạn tăng trải nghiệm sử dụng cá nhân.

Pin chuẩn gốc - Dùng cho người sử dụng thông thường

Pin dung lượng cao - Dùng cho người thường xuyên đi công tác xa

Pin siêu dung lượng (Dragon ) - Dùng cho người thường chơi game trên iPhone

Vậy pin chuẩn gốc, pin dung lượng cao, pin siêu dung lượng của PISEN là gì?

Pin chuẩn gốc là gì?

Pin chuẩn gốc là loại pin có tiêu chuẩn tương tự so với pin gốc theo máy của Apple. Vật liệu, dung lượng, tuổi thọ, chipset,... theo chuẩn gốc của Apple.

Loại pin này sử dụng để thay thế pin gốc Apple , được sử dụng cho người sử dụng thông thường, là pin tương tự tiêu chuẩn gốc do Apple tích hợp phát triển cho máy iPhone.

Pin dung lượng cao là gì?

Vì thời lượng pin là một trong 3 mối quan tâm hàng đầu của người dùng iPhone, nên việc tăng dung lượng pin gốc là lựa chọn “tuyệt vời” và tiện lợi nhất.

Pin dung lượng cao của iPhone (còn gọi là “pin nén”) là loại pin có khả năng chứa dung lượng nhiều hơn so với pin gốc của iPhone. Loại pin này được sử dụng vật liệu cao cấp hơn, yêu cầu kỹ thuật và độ an toàn cao hơn giúp tăng thời gian sử dụng cũng như nâng cao tuổi thọ của pin bởi chu kỳ sạc – xả được kéo dài hơn.

Cùng kích thước nhưng dung lượng pin cao hơn bởi lõi pin có mật độ năng lượng cao hơn. Điều này cũng gây ra thách thức cho các nhà sản xuất pin dung lượng cao. Bởi phải tích hợp các công nghệ hiện đại vào pin để đảm bảo khả năng trao đổi ion đảm bảo tốc độ sạc vào và xả ra, đảm bảo an toàn… những yếu tố này làm chi phí sản xuất một viên pin dung lượng cao tăng lên không nhỏ.

Pin dung lượng cao của PISEN sử dụng lõi pin Polymer A+ , có mật độ năng lượng cao, xả mịn đảm bảo an toàn.

Pin PISEN được tích hợp công nghệ 4 đường sạc đảm bảo cân bằng ion tối ưu. Pin các hãng thông thường chỉ dùng 2 đường sạc trao đổi ion là không đủ (Sẽ làm hiệu năng pin kém hơn kể cả pin có dung lượng điển hình cao hơn so với Pisen).

Pin dung lượng cao của Pisen tối ưu lên đến 25% lưu trữ điện

Tỷ lệ chuyển đổi lên đến 97%

Sinh nhiệt thấp hơn

Tối ưu hóa lên đến 2 lần tuổi thọ pin so với pin gốc

Pin siêu dung lượng (Pin Dragon) hay pin dung lượng siêu cao là gì?

Pin siêu dung lượng là gì ? Nó cũng chính là một viên pin dung lượng cao nhưng được sử dụng vật liệu cao cấp quý hiếm hơn, tích hợp công nghệ hiện đại hơn, tiêu chuẩn khắt khe hơn, độ phức tạp trong sản xuất cao hơn. Và cần nhiều thời gian, nhiều công đoạn hơn để cho ra một sản phẩm thành phẩm.

Pin siêu dung lượng tối ưu lên đến 36%

Bền bỉ hơn

Đáp ứng các nhu cầu khắt khe về thời lượng, hiệu năng khi chơi game, Video cường độ cao,..

Cả 3 loại pin PISEN thế hệ mới cũng đều kèm theo gói bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm trị giá lên đến 2 triệu đô la mỹ ( 46-50 Tỷ Việt Nam đồng ) , phạm vi bảo hiểm là Toàn cầu(Không bao gồm các khu vực lãnh thổ đang xảy ra chiến tranh và tranh chấp lãnh thổ ).

Đồng thời Pin của PISEN tuân thủ theo nhận dạng chung sau:

Ba loại pin thế hệ mới của PISEN không chỉ được nâng cấp vật liệu sản xuất, mà còn được nâng cấp nhận dạng để chống hàng nhái, giả , hàng gian lận thương mại nhằm bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

Bà Juvy, Giám đốc phát triển PISEN Việt Nam cho biết “ PISEN luôn không ngừng nâng cấp, cập nhật công nghệ ứng dụng vào sản phẩm tăng hiệu năng, và độ bền và đặc biệt giá cả không bị tăng lên, đó là sự tối ưu trong sản xuất với số lượng lớn và định vị của PISEN và phương trâm theo đuổi của PISEN ngay từ khi thành lập. Các Pin thế hệ mới tung ra đơt này cũng được thay đổi nhận diện bao bì pin thế hệ mới cùng bảo mật 3 lớp chống hàng giả được chúng tôi đâu tư rất nhiều tâm huyết nhằm đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng, an tâm cho những cá nhân, đại lý tránh được các ảnh hưởng tiêu cực từ hàng hóa gian lận thương mại, hàng giả mạo. Thời đại công nghệ số, Pin là thiết bị thiết yếu , linh kiện quan trọng của thiết bị di động. PISEN có thế mạnh và chuyên sâu về Pin , chúng tôi sẽ không ngừng cải tiến nâng cấp để đảm bảo An toàn , đảm bảo an tâm cho người sử dụng “

Tất cả các pin của PISEN sau khi kích hoạt dịch vụ PCARE kèm theo, thời gian bảo hành sẽ được tăng lên 420 ngày với pin và màn hình điện thoại. Thao tác đơn giản ngay trên smartphone của mình.

Hướng dẫn sử dụng hệ thống chống giả bằng QR Code và kích hoạt gói bảo hành pin lên 420 ngày của Pisen

Bước 1: Tìm tem Qr Code được dán trên sản phẩm và cào lớp phủ bạc. Lớp phủ bạc để đảm bảo khách hàng là người đầu tiên và duy nhất kiểm tra thông tin chống giả và gửi thông tin về hệ thống.

Bước 2: Sử dụng camera của smartphone và quét mã Qr Code.

Nếu xuất hiện website chính hãng Pisen cùng lời chúc mừng nghĩa là sản phẩm trên tay bạn là hàng chính hãng.

Bước 3: Nhập chính xác thông tin người dùng để nâng cấp gói bảo hành từ 18 tháng lên tới 24 tháng. Các linh kiện pin iPhone, màn hình iPhone,... từ 360 ngày lên 420 ngày. Hệ thống sẽ tiếp nhận thông tin khách hàng để đối chiếu trong các trường hợp cần bảo hành sau này.

Hướng dẫn kiểm tra sơ bộ chống giả bằng Barcode ID

Bước 1: Lấy Barcode ID trên vỏ hộp sản phẩm. Barcode ID là một dãy số có 8 chữ số bên dưới Barcode.

Bước 2: Truy cập: check.pisenvietnam.vn

Bước 3: Nhập Barcode ID và nhấn Kiểm tra.

Nếu sản phẩm chính hãng sẽ được hệ thống thông báo “Đây là sản phẩm chính hãng”.

Pisen Việt Nam lưu ý, người tiêu dùng cần kích hoạt QR Code mới đảm bảo 100% sản phẩm là chính hãng Pisen.

Pisen là tập đoàn điện tử nổi tiếng của Trung Quốc về các sản phẩm ngoại vi di động, chuyên cung cấp các sản phẩm, dịch vụ linh phụ kiện di động chất lượng cao. Nổi tiếng với các sản phẩm Pin , sạc, cáp sạc, sạc dự phòng,… Pisen nỗ lực đi đầu về quy trình nghiên cứu, trực tiếp sản xuất và phát triển sản phẩm, phòng R&D, trung tâm kiểm nghiệm độc lập... Hotline: 1900866696 Ms Juvy Nguyen Giám đốc phát triển PISEN Việt Nam Email: juvy.nguyen@pisenvietnam.vn