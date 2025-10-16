PiaLinh ra mắt MV bối cảnh học đường, trở thành "con nhà người ta"

Sau thành công của Đánh Cắp Trái Tim - bản nhạc về những rung động đầu đời, có nét tinh nghịch, PiaLinh tiếp tục mang đến một màu sắc mới, sâu lắng nhưng vẫn giữ được nét trong trẻo đặc trưng với MV Chúc Phúc. Sản phẩm mới của giọng ca Gen Z mở ra giai đoạn trưởng thành hơn, nơi cảm xúc học trò biết "tương tư" và "buông bỏ", biết mỉm cười và gửi lời chúc tốt đẹp cho người từng thương.

Ca khúc Chúc Phúc mang phong cách Pop Rock tươi sáng, gợi nhớ những giai điệu tuổi trẻ sôi nổi của thập niên 2000, cùng sự hòa trộn giữa chất nhạc hiện đại mang hơi thở mới mẻ của Gen Z. Giai điệu còn xen kẽ tiếng guitar dày dặn và trống dồn dập ở phần điệp khúc.

Đặc biệt, Chúc Phúc không buồn - cô gái không khóc lóc vì chia tay, mà bình thản nói lời vì hiểu rõ: "Câu trả lời đúng, em giữ cho mình. Còn phần sai, anh cứ mang theo". Nhiều ý kiến cho rằng đoạn điệp khúc sẽ tạo trào lưu mới vì nhạc bắt tai, lời cực thấm: "Giờ em đã hiểu, anh chả yêu ai ngoài chính bản thân mình. Và dù thế giới có biết bao nhiêu câu trả lời đúng, em chúc anh sẽ mãi chọn phải đáp án sai. Là ở bên anh".

Về mặt hình ảnh, MV Chúc Phúc lấy bối cảnh mở đầu bằng những khung hình trong trẻo của tuổi học trò nhưng không dừng lại ở nét ngây thơ, mà dần hé lộ một góc nhìn trưởng thành. Đây là câu chuyện và cách xử lý của một nữ sinh thông minh, tự tin, người đã đi qua những tổn thương đầu đời và chọn khép lại chương cũ bằng lời chúc phúc cùng thái độ kiêu hãnh và lòng tự tôn.

MV có sự xuất hiện của những gương mặt Gen Z thân quen như Meichan, Hà Trung, Thu Hường, Minh Chon, Chi Bảo. Trong đó, PiaLinh làm nữ chính, hóa thân thành cô lớp trưởng "con nhà người ta", học giỏi, dịu dàng, chuẩn mực và được bạn bè yêu mến. Thế nhưng, sau vẻ hoàn hảo ấy là một trái tim đang lặng lẽ nói lời tạm biệt với mối tình đầu, bằng tất cả sự trân trọng. Cô thể hiện cá tính mạnh mẽ, đã yêu thì yêu hết mình nhưng khi đã chấm dứt thì sẽ không bi lụy.

Những thước phim được đầu tư chỉn chu, các góc quay toàn - trung - cận, chuyển cảnh linh hoạt. Chúc Phúc tái hiện nhiều hình ảnh thân thuộc với thời học sinh như sân trường rợp nắng, hành lang cuối buổi học, tấm bảng đen, bộ đồng phục, những ánh nhìn e dè chưa kịp nói. Màu phim được xử lý trong trẻo, hơi ngả vàng ấm, tạo cảm giác hoài niệm. Đan xen là những chi tiết đặc trưng của thế hệ Gen Z - lưu giữ kỷ niệm qua ảnh lấy liền, gửi thư tay, ghi chú nhỏ trong vở học.

Chia sẻ về dự án, "nàng thơ" Nấu Ăn Cho Em cho biết: "Với tôi, Chúc Phúc không phải là câu chuyện buồn. Đó là cách nói lời cảm ơn với một mối quan hệ đẹp. Khi còn là học sinh, ai cũng từng yêu, từng tiếc nuối, nhưng điều đọng lại sau cùng luôn là lòng biết ơn - vì chúng ta đã từng thương một người thật lòng".