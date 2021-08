Phương Thanh tiết lộ có người cố tình gài ‘bẫy’ nghệ sĩ làm từ thiện

TPO - Theo Công an TPHCM, qua kiểm tra phát hiện nghi vấn thanh niên ra đường sau 18 giờ sử dụng trái phép chất ma túy nên lực lượng chức năng đã yêu cầu đối tượng đi về trụ sở Công an để giải quyết. Trên đường di chuyển, thanh niên phóng xe bỏ chạy, bị đuổi theo, thanh niên trên có dấu hiệu ép xe khiến thượng úy công an mất lái lao lên vỉa hè, va đập vào tường nhà dân dẫn đến tử vong.