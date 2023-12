Phương Mỹ Chi thông báo kết quả từ Bộ Công an về clip nhạy cảm trên mạng

TPO - Phương Mỹ Chi cho biết cô gửi đơn trình báo đến Bộ Công an và đã được tiếp nhận. “Bước đầu, các chuyên gia an ninh mạng nhận định tôi không phải nhân vật xuất hiện trong đoạn video nhạy cảm”, Phương Mỹ Chi chia sẻ.

Ngày 13/12, Phương Mỹ Chi ra thông báo mới liên quan tới vụ lộ clip nhạy cảm. Phương Mỹ Chi khẳng định cô biết rõ bản thân bị vu khống và đã khẩn trương tìm kiếm phương án giải quyết. Cô cùng các cộng sự nhờ tới sự hỗ trợ của các chuyên gia công nghệ.

Theo Phương Mỹ Chi, chuyên gia công nghệ nhận định clip nhạy cảm lan truyền trên mạng được can thiệp bằng công nghệ deepfake. Không chỉ riêng cô mà rất nhiều người nổi tiếng trên thế giới đã rơi vào trường hợp tương tự, phổ biến hơn là cuộc gọi video lừa đảo hiện nay cũng sử dụng công nghệ này.

Tuy nhiên, ý kiến của chuyên gia chỉ mang ý nghĩa tham khảo nên nữ ca sĩ chưa thể thông báo tới người hâm mộ.

Song song với việc tham vấn chuyên gia, Phương Mỹ Chi cùng ê-kíp gửi đơn trình báo tới cơ quan chức năng của Bộ Công an và đã được tiếp nhận. “Bước đầu, các chuyên gia an ninh mạng nhận định tôi không phải nhân vật xuất hiện trong video nhạy cảm và clip có dấu hiệu can thiệp bằng công nghệ”, Phương Mỹ Chi nêu rõ trong thông báo.

Nữ ca sĩ nhấn mạnh thời gian điều tra có thể kéo dài nhưng cô quyết đi đến cùng để tìm ra sự thật. “Đối với cô gái 20 tuổi khi bị tổn hại danh dự, nhân phẩm, tôi đã xem đây là hành trình dài, không chỉ lấy lại danh dự cho bản thân, cho sự cống hiến nghệ thuật gần 10 năm qua, mà còn là hành trình theo đuổi đến cùng để sát cánh cùng nạn nhân bị vu khống, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm, bạo lực trên mạng xã hội sau này có thêm sự mạnh mẽ để bảo vệ bản thân”, Phương Mỹ Chi chia sẻ.

Cô cũng gửi lời cảm ơn tới khán giả đã động viên mình trong thời gian qua. Sự tin yêu từ công chúng là động lực giúp Phương Mỹ Chi quyết liệt và giữ vững tinh thần đến cuối cùng, đưa những kẻ “ẩn nấp sau màn hình” ra ánh sáng.

Sự việc Phương Mỹ Chi bị loan tin lộ clip nhạy cảm bắt đầu từ tối 7/12. Ngay sau đó, nữ ca sĩ khẳng định đó là thông tin sai lệch, vô căn cứ và ảnh hưởng đến hình ảnh, tâm lý của mình.

Phương Mỹ Chi cũng yêu cầu cộng đồng mạng ngừng nhắc tên cô trong những clip nhạy cảm. "Việc nhiều người chia sẻ bài viết và nhắc tên tôi không đơn giản là phát tán thông tin chưa xác thực trên mạng, mà là hành vi tiếp tay vi phạm pháp luật, có thể bị truy cứu hình sự", cô chia sẻ thêm.

Sau khi Phương Mỹ Chi có hành động cương quyết và dứt khoát với tin giả, nhiều khán giả ủng hộ cô đi đến cùng sự thật, đưa những kẻ bôi nhọ ra ánh sáng và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

“Thương Chi, Chi hãy cố gắng lên. Mọi người luôn ủng hộ Chi để đưa những kẻ phát tán thông tin sai lệch, bôi nhọ ra ánh sáng”, “Mọi người luôn bên cạnh yêu thương, ủng hộ và tin tưởng con, cố gắng lên”, “Ủng hộ Phương Mỹ Chi. Ai cũng im lặng thì ngày càng nhiều người trở thành nạn nhân và hậu quả không ai đoán trước được. Vì không phải ai cũng đủ mạnh mẽ để vượt qua”, “Hành trình đó có thể sẽ dài nhưng mọi người luôn ủng hộ Phương Mỹ Chi đến cùng”… là bình luận của khán giả.