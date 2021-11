Phương án nào cho học sinh Hà Nội trở lại trường?

Hà Nội vừa cho phép học sinh lớp 5, 6, 9, 10, 12 ở 18 huyện, thị xã tới trường sau hơn 2 tháng học trực tuyến. Tuy nhiên, để mở cổng trường học, thành phố đưa ra nhiều quy định như: các trường ở xã, phường, thị trấn có mức độ dịch ở cấp độ 1, cấp độ 2, trong 14 ngày tính đến thời điểm 8/11 không có các ca F0 trong cộng đồng; trường học phải được đánh giá an toàn theo bộ 16 tiêu chí do Hà Nội ban hành; giáo viên không tiêm đủ 2 mũi không được tới trường…

Ngày 2/11, trả lời phóng viên, ông Nguyễn Khắc Thắng, Trưởng Phòng GD&DT huyện Quốc Oai, cho biết, ngay sau khi có quyết định mở cửa trường học, Phòng đã họp với tất cả hiệu trưởng trường tiểu học, THCS trên địa bàn.

Trước mắt, các trường phải tự đánh giá mức độ an toàn theo bộ 16 tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng chống dịch, gồm trước, trong và sau khi học sinh đến trường. Trường nào đủ điều kiện an toàn sẽ được mở cửa đón học sinh từ 8/11. “Về cơ bản, học sinh xã nào học ở xã đó nên khá thuận lợi. Chỉ có trường THCS học sinh học liên xã, do đó những học sinh ở vùng có mức độ dịch 3-4 sẽ phải học trực tuyến”, ông Thắng nói.

Bà Bùi Thị Thu Hằng, Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Đan Phượng, nói rằng, mới chỉ có 80% giáo viên tiêm vắc xin mũi 2, do đó 20% giáo viên còn lại sẽ phải dạy học trực tuyến cho đến thời điểm tiêm phủ 100%. “Do thiếu giáo viên nên phương án chia đôi lớp học khó khả thi, các trường dự kiến sẽ cho học sinh học theo lớp nhưng cách 1 lớp và không ra chơi; không tập trung đông học sinh cùng lúc ở cổng trường, giữa giờ học”, bà Hằng nói.

Các quy định chưa đồng nhất

Ông Nguyễn Văn Hậu, Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Mê Linh, cho biết, qua rà soát có 7 xã thuộc vùng 2, 1 xã thuộc vùng 3 và còn lại là vùng 1. Theo quy định, sẽ chia đôi lớp học, trong đó một nửa học sinh học trực tuyến, một nửa học trực tiếp theo lịch thứ 2-4-6 và 3-5-7.

Một trong những vấn đề địa phương thấy đang rối hiện nay là một số văn bản hướng dẫn có sự mâu thuẫn. Hướng dẫn liên ngành của Hà Nội về trường học an toàn quy định trường học “đạt tiêu chí an toàn” khi đủ từ 8/16 tiêu chí trở lên, trong đó phải có các tiêu chí cứng (khẩu trang, vắc xin, khử khuẩn…). Trong đó, tiêu chí số 8 yêu cầu “100% cán bộ, giáo viên nhân viên trường học phải tiêm đủ 2 mũi vắc xin”.

Trong khi đó, quyết định cho học sinh 18 huyện, thị xã trở lại trường của UBND thành phố Hà Nội ngày 1/11 ghi rõ: “Giáo viên chưa tiêm đủ 2 mũi vắc xin chỉ dạy học trực tuyến”. Như vậy, dù vùng 1-2 Bộ GD&ĐT hướng dẫn học sinh học trực tiếp nhưng áp hướng dẫn của Hà Nội thì đa số giáo viên hiện nay ở các trường chưa tiêm đủ mũi 2, nghĩa là không đủ điều kiện mở cửa trường học. Phòng GD&ĐT huyện Mê Linh đang chờ Sở GD&ĐT Hà Nội có hướng dẫn cụ thể hơn, vì mới chỉ khoảng 80% giáo viên tiêm 2 mũi vắc xin.

Ngày 2/11, trả lời báo chí về việc bao giờ cho học sinh nội đô trở lại trường, Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, ông Phạm Xuân Tiến, nói rằng, do tình hình dịch COVID-19 đang phức tạp nên phải tính tiếp các phương án phù hợp.