Phương án chính thức sắp xếp bộ máy hệ thống chính trị tỉnh Nghệ An

TPO - Sau sắp xếp, tỉnh Nghệ An giảm 6 sở, 31 phòng và 10 đơn vị sự nghiệp thuộc sở. Cấp huyện giảm 49 phòng và 48 đơn vị sau sắp xếp.

Ông Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An đã ký ban hành Kết luận số 473 về việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Nghệ An.

Sau sắp xếp, tỉnh Nghệ An còn 15 sở, ban, ngành và tương đương; Giảm 6 sở; Giảm 31 phòng và 10 đơn vị sự nghiệp thuộc sở.

Cụ thể, tỉnh Nghệ An hợp nhất Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với Ban Dân vận Tỉnh ủy và đổi tên thành Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy. Kết thúc hoạt động của Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh; kết thúc các đảng đoàn, ban cán sự đảng cấp tỉnh. Thành lập Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh. Thành lập Đảng bộ UBND tỉnh. Kết thúc hoạt động của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh.

Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh Nghệ An chính thức đi vào hoạt động từ ngày 13/2/2025 với 20 tổ chức cơ sở đảng và 722 đảng viên. Đảng bộ UBND tỉnh Nghệ An chính thức đi vào hoạt động từ ngày 13/2/2025, gồm có 67 tổ chức cơ sở đảng và 7.346 đảng viên tại thời điểm thành lập.

Tiến hành hợp nhất Sở Văn hóa và Thể thao với Sở Du lịch thành Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Hợp nhất Sở NN&PTNT với Sở TNMT, đổi tên thành Sở Nông nghiệp và Môi trường; Hợp nhất Sở Khoa học và Công nghệ với Sở Thông tin và Truyền thông, đổi tên thành Sở Khoa học và Công nghệ. Trong đó, bộ máy quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản chuyển sang Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; chuyển nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn, an ninh thông tin mạng sang Công an tỉnh.

Hợp nhất Sở Giao thông vận tải với Sở Xây dựng thành Sở Xây dựng; chuyển nhiệm vụ sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ sang Công an tỉnh.

Hợp nhất Sở Tài chính với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành Sở Tài chính; hợp nhất Sở Nội vụ với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành Sở Nội vụ.

Thành lập Sở Dân tộc và Tôn giáo trên cơ sở Ban Dân tộc; Sở Công Thương tiếp nhận Cục Quản lý thị trường và tổ chức lại thành Chi cục Quản lý thị trường thuộc Sở Công Thương.

Tỉnh Nghệ An tiến hành kết thúc hoạt động của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh. Đối với các sở, ngành không thuộc diện hợp nhất, thành lập mới tiếp tục thực hiện các phương án để sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các đề án, quyết định và phối hợp tham mưu tổ chức công bố các quyết định về thành lập, hợp nhất, kết thúc hoạt động của các đơn vị các cơ quan Đảng, hoàn thành trước ngày 13/2/2025.

Giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị hoàn thiện các đề án, trình HĐND tỉnh quyết định theo thẩm quyền nội dung của các cơ quan, đơn vị khối chính quyền. Thời gian công bố các quyết định hoàn thành trước ngày 20/2/2025. Đối với cấp huyện hoàn thành trước ngày 20/2/2025.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức mới hình thành phải bảo đảm hoạt động ngay, liên tục, hiệu lực, hiệu quả, không có khoảng trống pháp lý.