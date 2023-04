Phú Yên: Xe chở dưa hấu đâm vào vách núi, 4 người chết, 5 người bị thương

TPO - Khoảng 9h sáng 3/4, tại Km3+600, trên tuyến ĐT643 đoạn qua xã An Mỹ, huyện Tuy An (tỉnh Phú Yên) xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, khiến ít nhất 4 người chết và 5 người bị thương.

Cụ thể, vào thời điểm trên, ôtô tải biển kiểm soát 73H-009.42, chở dưa hấu, lưu hành hướng tây - đông, đến đoạn đường trên thì xảy ra tai nạn khiến ôtô tải mất lái đâm vào vách núi.

Tại hiện trường, xuất hiện nhiều vệt bánh xe kéo dài. Nhiều mảnh vụn dưa hấu nằm la liệt bên đường. Chiếc xe tải bị đâm vào vách núi, hư hỏng nghiêm trọng. Lực lượng chức năng phải tổ chức cưa đầu xe tải để đưa các nạn nhân ra ngoài.

Tai nạn đã làm 4 người tử vong và 5 người bị thương nặng.

Trong đó, các nạn nhân bị tử vong gồm ông Hoàng Ngọc Anh (lái xe, trú huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình), Nguyễn Văn Lĩnh (SN 1983, trú tại TX An Nhơn, tỉnh Bình Định), Võ Thanh Tuấn (SN 1976, trú tại TX An Nhơn, tỉnh Bình Định), Thái Thị Việt Kiều (SN 1980, trú tại TX An Nhơn, tỉnh Bình Định).

Tại nạn cũng làm 5 người bị thương nặng, gồm Phan Văn Dũng (SN 1978, trú tại TX An Nhơn, tỉnh Bình Định), Hoàng Công Dương (SN 1997, trú tại TX An Nhơn, tỉnh Bình Định), Nguyễn Văn Bảy (SN1978, trú tại TX An Nhơn, tỉnh Bình Định), Nguyễn Long Giang (SN 1990, trú huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) và Bùi Thị Hòa (SN 1970, trú tỉnh Quảng Ngãi).

Ngay sau nhận được tin báo, Ban An toàn giao thông tỉnh, Sở GTVT và Công an tỉnh đã huy động các lực lượng và đơn vị nghiệp vụ đến hiện trường phân luồng giao thông, tổ chức kiểm tra, khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn.

Theo ông Trần Anh Dũng, Giám đốc Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Phú Yên, ngay sau khi xảy ra vụ tại nạn, bệnh viện đã tổ chức báo động đỏ, triển khai thêm 50 y bác sĩ, nhân viên y tế sẵn sàng hỗ trợ cấp cứu các nạn nhân trong vụ tai nạn. Tính đến 15h cùng ngày, đơn vị đã tiếp nhận các nạn nhân bị thương trong tình trạng đa chấn thương, đang được xử lý hồi sức, phẫu thuật cấp cứu.

Ngay sau vụ tai nạn, lãnh đạo Ban An toàn giao thông tỉnh đã đến bệnh viện thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị thương và gia đình nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn giao thông trên.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ tai nạn thảm khốc trên.

Một số hình ảnh hiện trường vụ tại nạn: