Phú Quốc yêu cầu dừng các hoạt động lặn ngắm san hô trong Khu Bảo tồn biển

TPO - Phú Quốc tạm dừng các hoạt động lặn ngắm san hô, đưa du khách tham quan trong Khu Bảo tồn biển (thuộc khu vực An Thới) nhằm đánh giá, phục hồi lại hiện trạng các rạn san hô và thảm cỏ biển…

Chiều 18/8, ông Huỳnh Quang Hưng – Chủ tịch UBND TP. Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết vừa ra thông báo về việc tạm dừng các hoạt động lặn ngắm san hô, đưa du khách tham quan trong Khu Bảo tồn biển Phú Quốc thuộc khu vực phường An Thới.

Trong thời gian qua, UBND TP. Phú Quốc nhận được sự phản ánh của cơ quan báo chí liên quan đến hoạt động lặn ngắm san hô, bảo tồn biển,… Nhằm đánh giá và phục hồi lại hiện trạng các rạn san hô, thảm cỏ biển và nguồn lợi trong các phân khu chức năng của Khu bảo tồn biển Phú Quốc, UBND TP Phú Quốc thông báo đến Vườn Quốc gia Phú Quốc; Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng An Thới; các ban, ngành, đoàn thể thành phố; UBND các xã, phường; các công ty du lịch lữ hành, các tổ chức cá nhân hoạt động trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ, vận tải... tạm dừng các hoạt động lặn, ngắm san hô trong Khu Bảo tồn biển Phú Quốc thuộc phường An Thới kể từ ngày 18/8/2022.

Đồng thời, nghiêm cấm các phương tiện chưa đủ điều kiện hoạt động theo quy định đưa rước khách du lịch từ bờ ra các địa điểm thuộc quần đảo An Thới. Giao UBND phường An Thới chủ trì, phối hợp với Phòng Kinh tế, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý Đô thị, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng An Thới và các đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát đúng quy định.

"Qua kiểm tra ngày 16/8, chúng tôi thấy hầu hết các phương tiện phục vụ lặn ngắm san hô phục vụ khách du lịch đã cũ kĩ, không đảm bảo an toàn nên đã ra thông báo tạm dừng; đồng thời có kế hoạch kiểm tra, xử phạt các phương tiện không đủ điều kiện để hoạt động, không đảm bảo an toàn... Nếu đủ điều kiện mới cho phép hoạt động trở lại", Chủ tịch UBND TP. Phú Quốc thông tin.

Như Tiền Phong đã đưa tin, trước đó, lãnh đạo TP. Phú Quốc cùng các cơ quan ban ngành tỉnh, đã tiến hành kiểm tra, chỉ đạo xử lý công trình xây dựng trái phép trên biển, trong đó, nhiều công trình nằm trong khu bảo tồn biển.

Ông Tống Phước Trường - Bí thư Thành ủy TP. Phú Quốc cho biết, những công trình đoàn tiến hành kiểm tra khảo sát đều sai quy định nên yêu cầu tạm dừng tất cả các hoạt động không được cấp phép, các chủ cơ sở tự động tháo dỡ trước khi chính quyền cưỡng chế.

Bí thư Thành ủy TP. Phú Quốc đề nghị Vườn Quốc gia Phú Quốc phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Kiên Giang tiến hành thăm dò, xác định dưới những điểm đang kinh doanh trái phép có rạn san hô hay không, nếu có yêu cầu các cơ sở kinh doanh này di dời phương tiện.