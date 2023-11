Phụ nữ Agribank luôn nỗ lực, chủ động, sáng tạo đóng góp vào thành tựu chung của ngành Ngân hàng

Trong suốt chiều dài lịch sử, trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, phụ nữ luôn thể hiện vai trò vô cùng quan trọng. Ngành ngân hàng - huyết mạch của nền kinh tế, với 72 năm hình thành và phát triển, đã đóng góp quan trọng vào thành tựu kinh tế chung của đất nước.

Với tỷ lệ lao động nữ trên 50%, nữ cán bộ ngành Ngân hàng đã luôn khẳng định vai trò và vị thế quan trọng của mình đối với sự phát triển của Ngành, của đất nước. Tại Agribank, phụ nữ Agribank, trên mọi cương vị, trong các mảng nghiệp vụ khác nhau, luôn chủ động, sáng tạo và nỗ lực đóng góp lớn vào hành trình dựng xây và phát triển của Agribank - một trong những ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam.

"Nữ cán bộ luôn có đóng góp lớn và giữ vai trò quan trọng đối với sự phát triển của ngành Ngân hàng trong suốt chiều dài lịch sử. Ở tất cả các vị trí trong ngành Ngân hàng, từ các vị trí quản lý nhà nước, tham mưu hoạch định chính sách đến các vị trí kinh doanh, tác nghiệp tại hệ thống các ngân hàng thương mại đều có sự tham gia chủ động, tích cực của cán bộ nữ trong ngành", đó là lời khẳng định của ông Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Thường trực NHNN, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành Ngân hàng (tại Hội thảo “Tăng cường vai trò phụ nữ ngành Ngân hàng trước những thách thức mới” được tổ chức ngày 18/10/2023).

Tại Agribank, với tỷ lệ lao động nữ gần 54%, trong tổng số gần 40 nghìn cán bộ trên toàn hệ thống, lực lượng lao động nữ luôn tích cực, chủ động, sáng tạo không ngại gian khó đóng góp quan trọng vào quá trình 35 năm dựng xây và phát triển Agribank. Thương hiệu Agribank - ngân hàng thương mại hàng đầu việt nam chủ lực đầu tư phát triển "Tam nông", được vinh danh với nhiều giải thưởng danh giá trong nước và quốc tế; thương hiệu Agribank nghĩa tình, thân thiện, gần gũi với hơn 16 triệu khách hàng trên cả nước… có sự dày công vun đắp của nữ cán bộ Agribank qua nhiều thế hệ trên khắp mọi vùng miền, ở nhiều vị trí khác nhau.

Từ thành phố tới nông thôn, từ đồng bằng tới miền núi, mỗi vùng miền có những đặc trưng khác nhau, cán bộ Agribank nói chung và nữ cán bộ Agribank nói riêng đều rất nỗ lực, sẵn sàng thích ứng và sẵn sàng đóng góp sức mình vì sự phát triển chung của Agribank và ngành Ngân hàng.

Tại thành phố, nơi quy tụ nhiều ngân hàng hiện đại, sang trọng và sáng đèn đến tận chiều tối muộn, khách hàng đến với Agribank không chỉ được trải nghiệm những dịch vụ ngân hàng hiện đại, mà còn được tiếp đón bởi những cán bộ giao dịch viên nhiệt tình, năng động, thân thiện, tâm huyết với công việc. Chị Bùi Thị Hồng Vân - Agribank Chi nhánh Hưng Yên - chia sẻ với chúng tôi: Chính sự tận tâm, khéo léo, sáng tạo của chị em trong công tác tư vấn, phục vụ và hỗ trợ khách hàng đã giúp cho quan hệ giữa Agribank và khách hàng ngày càng bền chặt. Nhiều khách hàng đến và gắn bó với Agribank nhiều năm qua và trong những năm tiếp theo dù trong thời điểm hiện nay, khách hàng có rất nhiều sự lựa chọn, đặc biệt tại địa bàn thành phố".

Đối với địa bàn nông thôn, miền núi, phụ nữ Agribank cũng đã rất nỗ lực vượt qua khó khăn để mang nguồn vốn và các sản phẩm dịch vụ tiện ích ngân hàng đến với đông đảo người dân. Nhiều khu vực miền núi cao, đường xá đi lại khó khăn, cán bộ tín dụng phải men theo những con đường nhỏ quanh co bên sườn núi để đến được với những hộ gia đình sống thưa thớt tại các sườn đồi để tư vấn và đồng hành với khách hàng trong việc sử dụng nguồn vốn ngân hàng. Bên cạnh đó, ngôn ngữ, phong tục tập quán địa phương cũng là một rào cản không nhỏ đối với cán bộ tín dụng. Nữ cán bộ làm công tác tín dụng tại miền núi thì những khó khăn vất vả đã nhân lên gấp bội.

Phụ trách tín dụng tại địa bàn xã miền núi Chiềng Cọ - Sơn La, chị Đỗ Phương Thảo cán bộ tín dụng trẻ (sinh năm 1993) hiện phụ trách quản lý và đầu tư tín dụng tại địa bàn xã Chiềng Cọ với gần 450 khách hàng, dư nợ gần 60 tỷ đồng. Chị chia sẻ với chúng tôi: "Là một cán bộ trẻ, sống ở thành phố, đến khi ra trường, đi làm thì được phụ trách tín dụng tại xã miền núi, ban đầu tôi không khỏi bỡ ngỡ. Nhưng qua thời gian, bằng nỗ lực của bản thân, sự động viên của lãnh đạo, đồng nghiệp và sự tin tưởng của bà con, tôi đã thực hiện tốt nhiệm vụ, đến với bà con, tôi như được trở về gia đình vậy. Qua thời gian công tác, tôi cảm thấy mình đã học hỏi được rất nhiều không chỉ là những kiến thức trong công việc mà cả những kiến thức trong cuộc sống".

Tại từng địa bàn, từng vị trí công tác đều có thuận lợi và cũng không ít khó khăn, cán bộ nữ Agribank nói riêng và cán bộ nữ ngành Ngân hàng nói chung đã tự tin khẳng định và phát huy hết khả năng, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp vào thành tích chung của từng đơn vị và toàn ngành Ngân hàng.

Là một doanh nghiệp kinh doanh đặc biệt: kinh doanh tiền tệ, ngành ngân hàng có những đặc thù riêng trong hoạt động, theo đó, bộ phận kế toán - ngân quỹ có tỷ lệ cán bộ nữ cao nhất. Do tính chất công việc, cán bộ ngân quỹ thường xuyên phải đi sớm về muộn. Tuy khối lượng công việc nhiều, nhưng chị em luôn nêu cao tinh thần làm việc, đáp ứng đầy đủ các nhu cầu thu chi tiền mặt cho khách hàng, chấp hành đúng quy định về an toàn kho quỹ, nêu cao phẩm chất đạo đức nghề nghiệp. Đặc biệt, các chị còn là những bông hoa đẹp về lòng trung thực, tính liêm khiết. Đã có nhiều chị trả lại tiền thừa cho khách hàng với số lượng lớn trong giai đoạn từ 2019-2023, như chị Nguyễn Thị Kim Cúc chi nhánh Agirbank tỉnh Bình Thuận trả lại 814 món với tổng số tiền trên 2 tỷ đồng; chị Đoàn Tuyết Lan chi nhánh tỉnh Hải Dương trả lại 514 món với tổng số tiền trên 900 triệu đồng; chị Mai Thị Yến Nhi chi nhánh tỉnh Bình Dương trả lại 1 món với số tiền trên 1 tỷ đồng…

Chị Nguyễn Thị Nhung - cán bộ ngân quỹ - Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn, một trong những cán bộ trả lại tiền thừa nhiều nhất trong hệ thống Agribank, năm 2022, chị trả lại khách hàng số tiền thừa lên tới trên 2 tỷ đồng, chị chia sẻ: "Phẩm chất quan trọng nhất của người làm công tác kho quỹ là phải trung thực, thật thà, bởi thường ngày họ tiếp xúc với lượng tiền mặt rất lớn. Bản thân tôi luôn giữ cho mình tinh thần, tư tưởng vững vàng an tâm công tác, giữ gìn phẩm chất đạo đức trong sạch, nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, chịu khó học hỏi, nâng cao trình độ, thực hiện đúng quy trình nghiệp vụ, đảm bảo công tác an toàn kho quỹ. Do tính chất công việc đi sớm về muộn, chồng công tác xa nhà, con còn nhỏ nên nhiều lúc tôi cũng phải cố gắng để cân bằng công việc và gia đình, bản thân tôi luôn luôn tự nhắc mình là phải cố gắng và cố gắng hết mình"…

Với tỷ lệ hùng hậu, nữ cán bộ, đoàn viên người lao động Agribank luôn là lực lượng nòng cốt trong các phong trào thi đua yêu nước do Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và các phong trào do Agribank phát động. Trong số đó phải kể đến các phong trào như: "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, "Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau", "Cán bộ Ngân hàng rèn đức, luyện nghề, sang tạo lập thành tích chào mừng thành lập ngành Ngân hàng Việt Nam"; phong trào xây dựng đơn vị trong sạch vững mạnh hướng tới hội nhập; phong trào "Xây dựng tổ chức Đảng, Công đoàn, và Đoàn thanh niên trong sạch vững mạnh, đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao"; phong trào "Đẩy mạnh cung cấp các sản phẩm dịch vụ Ngân hàng hiện đại"; phong trào "Giỏi việc ngân hàng, đảm việc nhà"…

Những nỗ lực cống hiến của nữ đoàn viên, người lao động Agribank được Đảng, Nhà nước, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các cấp Bộ, ban, ngành và lãnh đạo Agribank ghi nhận. Nhiều chị em vinh dự được nhận những phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước, minh chứng cho sự cống hiến, tiến bộ của đội ngũ nữ đoàn viên, người lao động trong thời gian qua. Trong thời gian từ năm 2019-2022, Agribank có 01 đồng chí được tặng Huân chương Lao động hạng Ba, 06 đồng chí được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; trên 1.146 đồng chí được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tặng Bằng khen; 165 đồng chí đạt chiến sỹ thi đua cấp ngành; 7.676 đồng chí đạt Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; 31 lao động nữ được tặng Bằng khen Tổng Liên đoàn; 363 lao động nữ được tặng bằng khen Công đoàn Ngân hàng Việt Nam và hàng ngàn lao động nữ được Công đoàn Agribank tặng Giấy khen và các danh hiệu, hình thức thi đua khác…