Phụ huynh 'đi thi'

TP - Tìm chỗ học cho con, nỗi lo đau đáu trong lòng phụ huynh mỗi khi chuyển cấp đến gần.

Thi trường nào, học thêm trường đó. Học thêm chưa đủ, phải thi thử để làm quen với các dạng đề. Thi một lần chưa tốt, thì thi thử lần 2, lần 3… Thi thử một trường, hai trường, ba trường… Năm cuối cấp, học sinh quay cuồng trong các kì thi và vật vã học thêm. Ước mơ có chỗ học tốt cho con dường như ngày càng khó khăn đối với nhiều phụ huynh Hà Nội.

Họ loay hoay tìm kiếm chỗ học thêm, tìm kiếm các cuộc thi quốc gia, quốc tế để mong tăng cơ hội trúng tuyển cho con. Canh ngày thi, ca thi thử, thi thật để đăng kí cho con, lỡ quên, con mất cơ hội. Không ít người thảng thốt phụ huynh thời nay sao khổ thế. Thời của họ, đến tuổi đi học, hết cấp 1 lên cấp 2, cấp 3…

Ngày nay, để có suất trường tốt, mầm non đi luyện tiền tiểu học, tiểu học luyện thi đánh giá năng lực, THCS luyện thi chuyên, THPT luyện thi đánh giá năng lực, luyện thi IELTS… đủ các thứ luyện. Trúng tuyển lớp 6, lớp 10 còn khó hơn ĐH. Ngoài cơm áo gạo tiền, phụ huynh còn vận dụng hết sự quen biết, tốc lực để tìm chỗ học cho con.

Phổ cập giáo dục Tiểu học, phổ cập giáo dục THCS mà sao các thành phố lớn, phụ huynh vẫn quay quắt với chỗ học. Có lẽ do họ đặt nhiều kì vọng, có lẽ do họ có điều kiện hơn, có lẽ do công việc nên họ phải tìm chỗ học phù hợp cho con… Số lượng con/gia đình càng ít, áp lực lên phụ huynh ngày càng nhiều. Con đi thi, phụ huynh cũng đi thi. Cũng vì vậy mà mọi giá trị trong giáo dục bị đảo lộn.

Không phải phụ huynh nào cũng có đủ điều kiện kinh tế cho con học trường tư thục. Trường tư chất lượng cũng phải chiến đấu trày da tróc vảy. Cứ như thế, không rõ từ khi nào, phụ huynh Hà Nội nói riêng các thành phố lớn nói chung lao mình vào cuộc chiến tìm chỗ học cho con quanh năm, suốt tháng.

Nắm bắt nhu cầu, nắm bắt tâm lí, phụ huynh thành con tin của các trường tư thục có chất lượng. Bởi muốn học, đầu tiên phải nộp phí đặt cọc được biến tấu thành các tên gọi như phí ghi danh, phí đăng kí xét tuyển, phí giữ chỗ. Khoản tiền này nếu nhập học sẽ được trừ vào học phí, không nhập học coi như mất không.

Câu chuyện tìm suất học không chỉ áp lực đối với phụ huynh có con học cuối cấp. Chỉ tiêu học trường công thấp, thậm chí trường công có chất lượng còn khó khăn hơn nên ngay sau khi con bước vào lớp 6, phụ huynh đã tìm phương án học lớp 10 cho con.

Phụ huynh vật vã tìm chỗ học cho con cho thấy bức tranh giáo dục với những gam màu còn hạn chế. Nó là tấm gương phản chiếu nền giáo dục luôn thiếu thốn, chất lượng không đồng đều, sính trường chuyên lớp chọn. Khi nào trẻ em mới thật sự hạnh phúc từ nhà đến trường?