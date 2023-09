Phóng viên Mỹ chia sẻ cảm xúc tháp tùng Tổng thống Biden đến Hà Nội

TPO - Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Mỹ Joe Biden đến Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa qua nhận được sự quan tâm lớn của báo chí trong và ngoài nước. Riêng đoàn phóng viên tháp tùng nhà lãnh đạo Mỹ đến Việt Nam đã lên đến vài trăm người.

Hàng loạt kênh truyền hình, tin tức lớn của Mỹ và thế giới đều cử phóng viên sang Việt Nam để đưa tin về sự kiện, trong đó có ABC news, CBS news, Fox news, CNN news, NBC news, New York Times, Wall Street Journal, Washington post, AP, Reuters, Bloomberg, Politico.

Chia sẻ với phóng viên Việt Nam khi lần đầu tiên đến Hà Nội tác nghiệp, phóng viên Ed O’keefe của CBS News cho biết, ông thấy ấn tượng với sự hiện đại và nhộn nhịp ở Hà Nội. “Hà Nội rất rộng, hiện đại và mang tầm quốc tế, nên được mọi người đánh giá cao. Tôi nghĩ người Mỹ sẽ bị thu hút bởi giao thông ở đây”, ông chia sẻ.

Phóng viên Ed O’keefe cho biết ông thấy đồ ăn ở Việt Nam rất tuyệt. Ông đã thưởng thức phở, bánh mì và muốn thử thêm nhiều món nữa.

Nói về ý nghĩa chuyến thăm của Tổng thống Biden và quan hệ Việt – Mỹ, O’keefe cho biết ông mong mối quan hệ giữa hai nước sẽ trở nên bền chặt hơn. “Tôi nghĩ dù là ngài ấy (Tổng thống Biden) hay các tổng thống khác của Mỹ cũng sẽ tới đây thường xuyên để giữ mối quan hệ gần gũi giữa hai nước”, ông nói.

Trong chuyến thăm Việt Nam lần này, Tổng thống Mỹ Biden cùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhất trí nâng cấp quan hệ Việt – Mỹ lên Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững. Hai bên ký kết nhiều văn bản hợp tác quan trọng trong dịp này, để định hướng cho hợp tác song phương trong những năm tới.

Tầm vóc và ý nghĩa lớn khiến sự kiện trở thành tâm điểm chú ý của dư luận trong và ngoài nước trong tuần qua.

Hàng loạt báo quốc tế như Washington Post, The Diplomat, BBC, Reuters, Aljazeera, The Economist, New York , Politico …đều đưa tin đầy đủ và dẫn lời nhiều chuyên gia đánh giá, đây là chuyến thăm quan trọng nhất của các tổng thống Mỹ đến Việt Nam, tạo nên “bước đột phá”, “bước nhảy vọt”, “là diễn biến hệ trọng” đáng chú ý trong quan hệ hai nước; là bước đi “hợp lý”, “đúng đắn” của Việt Nam, và là “thành tích lớn nhất” trong chuyến thăm của ông Biden.