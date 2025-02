Phòng CSGT Hà Nội nhận nhiệm vụ cấp, đổi giấy phép lái xe từ 1/3

TPO - Chiều 28/2 diễn ra lễ bàn giao công tác sát hạch, cấp giấy phép lái xe (GPLX) giữa Sở GTVT Hà Nội và Công an thành phố. Theo đó, từ 1/3 công tác này sẽ do Công an thành phố Hà Nội đảm nhiệm.

Tại buổi bàn giao, ông Lê Ngọc Diễn, Trưởng Phòng Quản lý phương tiện và người lái, Sở GTVT Hà Nội đã báo cáo công tác chuẩn bị bàn giao của 2 đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ thời gian qua là Phòng Quản lý phương tiện và người lái (Sở GTVT) và Phòng CSGT (Công an thành phố). Ông Diễn cho biết, để việc chuyển giao nhiệm vụ được kịp thời, không làm gián đoạn, ảnh hưởng đến hoạt động sát hạch và cấp giấy phép lái xe, ngay từ những ngày đầu tháng 2/2025, Sở GTVT Hà Nội đã phối hợp làm việc với các cơ quan có trách nhiệm, trong đó có đoàn khảo sát của Công an thành phố Hà Nội do Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky - Phó Giám đốc Công an thành phố làm trưởng đoàn; cùng với đó, đại diện Sở GTVT cũng thường xuyên phối hợp với các phòng thuộc Công an thành phố như: Phòng Tham mưu, Phòng Cảnh sát giao thông để tổ chức khảo sát, trao đổi và thống nhất chuẩn bị các điều kiện cần thiết để bàn giao nhiệm vụ sát hạch lái xe (SHLX), cấp GPLX từ Sở GTVT sang Công an thành phố. “Đến nay, các đơn vị có liên quan, đã thống nhất các nội dung bàn giao. Với hệ thống trung tâm sát hạch lái xe, hiện Sở GTVT Hà Nội đang quản lý và sử dụng 16 Trung tâm sát hạch lái xe tập trung đã được cấp phép hoạt động, gồm 3 Trung tâm SHLX loại 1; 10 Trung tâm SHLX loại 2; 3 Trung tâm SHLX loại 3” - ông Diễn thông tin Với nhân sự, ông Diễn cho biết, Sở GTVT Hà Nội đang có 76 sát hạch viên đã được Cục Đường bộ Việt Nam tổ chức tập huấn và cấp thẻ sát hạch (trong đó: 34 người là cán bộ, công chức, người lao động của Phòng Quản lý phương tiện và người lái; 9 người là cán bộ, công chức, viên chức thuộc các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở GTVT Hà Nội và 33 người là giáo viên của các cơ sở đào tạo, trung tâm SHLX thuộc Sở quản lý). Về hệ thống các điểm giao dịch, phần mềm tiếp nhận hồ sơ đổi, cấp lại GPLX, ông Diễn cho biết, tại Sở GTVT có 2 địa điểm là 2 Phùng Hưng - phường Văn Quán - quận Hà Đông và số 16 Cao Bá Quát - Quận Ba Đình; ngoài ra là bộ phận một cửa tại 12 quận, huyện được ủy quyền: Đông Anh, Mỹ Đức, Ứng Hòa, Phú Xuyên, thị xã Sơn Tây, Nam Từ Liêm, Đan Phượng, Long Biên, Sóc Sơn, Quốc Oai, Ba Vì, Thanh Oai. Từ 1/3 Phòng CSGT Hà Nội sẽ thực hiện cấp, đổi GPLX Phát biểu tại buổi lễ, ông Đào Duy Phong, Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội cho biết, trung bình mỗi ngày các điểm cấp đổi GPLX tại Sở GTVT hiện nay đang tiếp nhận hồ sơ cấp, đổi GPLX cho người dân khoảng 2.000 trường hợp/ngày, trong đó khoảng 1.000 là cấp mới và 1.000 là cấp đổi. Với công tác sát hạch cấp GPLX, mỗi tháng Sở GTVT tổ chức thi sát hạch và cấp trên 33.000 bộ GPLX ô tô, xe máy cho người dân. Theo ông Phong, ở thời điểm hiện nay để phục vụ công tác bàn giao, Sở GTVT đã tạm dừng tổ chức các kỳ sát hạch; với công tác tiếp nhận hồ sơ đổi, cấp lại GPLX, cấp GPLX quốc tế, Sở GTVT sẽ dừng từ ngày 1/3. Sau buổi bàn giao hôm nay, từ 1/3, các nhiệm vụ này sẽ do Công an thành phố Hà Nội đảm nhiệm. Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng Phòng CSGT Hà Nội cho biết, sau khi được giao nhiệm vụ, Phòng CSGT đã chuẩn bị nhân sự, địa điểm và phối hợp với Sở GTVT Hà Nội để tập huấn cho cán bộ, chiến sỹ. Đến nay lực lượng CSGT Hà Nội đã có đủ khả năng để nhận nhiệm vụ và tiếp tục phục vụ nhân dân từ tháng 3/2025. Hà Nội: Dừng cấp, đổi GPLX tại Sở GTVT từ 17 giờ ngày 28/2 Hà Nội tạm dừng hoạt động các trung tâm sát hạch, đào tạo lái xe Trọng Đảng