Phòng Chẩn trị YHCT Nguyễn Đình Cự trao sức khỏe, sắc đẹp đến mọi nhà

Từ lâu, Phòng chẩn trị Y học cổ truyền (PCT YHCT) Nguyễn Đình Cự đã nổi tiếng với bài thuốc điều trị các vấn đề về xương khớp như: Thoái hóa - Tràn dịch khớp gối, thoái hóa- Thoát vị đĩa đệm cột sống, gãy cổ xương đùi, gãy liên mấu chuyển xương đùi cho cho nhiều bệnh nhân bằng phương pháp bảo tồn không phẫu thuật hiệu quả, ít tốn kém giúp cho nhiều bệnh nhân đặc biệt là người cao tuổi thoát khỏi sự nguy hiểm, phiền toái của bệnh tật tìm lại được niềm vui trong cuộc sống.

PCT YHCT Nguyễn Đình Cự - Địa chỉ chữa trị hiệu quả các vấn đề về xương khớp

Thực tế đã có rất nhiều trường hợp bị các vấn đề về xương khớp nhất là đối với bệnh nhân người cao tuổi gặp phải các vấn đề về xương khớp phức tạp, khó điều trị đã thoát khỏi sự nguy hiểm, tìm lại sức khỏe, không còn phải chịu sự hành hạ của bệnh tật sau khi được đội ngũ lương y tại PCT YHCT Nguyễn Đình Cự điều trị

Và còn rất nhiều trường hợp gặp phải các vấn đề về xương khớp sau khi điều trị bằng bài thuốc Chỉ Cốt Thống và bài thuốc Tiếp Cốt An Khớp Khang tại địa chỉ PCTYHCT Nguyễn Đình Cự đã nhanh chóng lành bệnh. Đặc biệt việc đắp Tiếp Cốt An Khớp Khang sau 2 - 4 tuần xương gãy người già đã liền, đây thực sự là điều tuyệt vời.

PCTYHCT chữa rất hiệu quả, nhanh chóng các ca bệnh gãy cổ xương đùi cho người già mà lại ít tốn kém hơn nhiều so với các phương pháp tại các địa chỉ khác. Đã góp phần cứu sống được nhiều cụ già, phục hồi được chức năng vận động, sống thêm được nhiều năm mà không phải phụ thuộc hoàn toàn vào người khác.

Tại Việt Nam chi phí phẫu thuật cho 1 ca gãy cổ xương đùi trung bình 3.000 USD- 5.000 USD ( tương đương 70 triệu VNĐ- 117 triệu VNĐ). Với Y học cổ truyền Việt Nam chữa trị 1 ca gãy cổ xương đùi cho những trường hợp bất khả kháng khoảng 200 USD - 400 USD ( tương đương 4,7 triệu - 9,4 triệu VNĐ ) vẫn cho kết quả tốt, tiêu biểu tại PCTYHCT Nguyễn Đình Cự. Một ca gãy cổ xương đùi được chữa trị thành công bằng liệu pháp bảo tồn không phẫu thuật tại PCTYHCT giúp tiết kiệm nhiều triệu đồng của gia đình bệnh nhân và xã hội.

PCTYHCT Nguyễn Đình Cự sở hữu sản phẩm làm đẹp an toàn, hiệu quả mang đến cho bạn vẻ đẹp tự nhiên

Ai cũng mong muốn mình và người thân luôn được khỏe - trẻ - đẹp một cách an toàn, tự nhiên. Việc làm đẹp không ảnh hưởng hay phương hại đến sức khỏe, đẹp nhưng phải an toàn. PCTYHCT Nguyễn Đình Cự không những sở hữu nhiều bài thuốc Đông y an toàn, chữa bệnh hiệu quả đã đang ngày càng mang nhiều sức khỏe trao tới người bệnh ở khắp nơi mà PCT còn sở hữu một sản phẩm được nhiều người dùng tin tưởng, yêu mến lựa chọn trong việc chăm sóc sắc đẹp của mình, đặc biệt là các chị em phụ nữ đó là sản phẩm Đông Qua Tử Tô Cao

Nhiều người bị dị ứng da mặt hoặc do dùng mỹ phẩm không rõ nguồn gốc làm da mặt sần sùi, mụn mọc rất dễ sợ. Giờ đây bạn hãy yên tâm Đông Qua Tử Tô Cao của Đông y Nguyễn Đình Cự sẽ giúp bạn sạch mụn, da mặt hết sần sùi, nhẵn mịn, trắng sáng nhờ tác dụng kép của sản phẩm: Trị liệu và Dưỡng da. Hàng ngàn chị em trên mọi vùng miền đất nước và ở nước ngoài đã tự tin với da mặt của mình sau khi dùng Đông Qua Tử Tô Cao chữa trị mụn và sần sùi da mặt.

Sản phẩm là bí quyết làm đẹp, gìn giữ sắc xuân của nhiều chị em phụ nữ. Thực sự là cứu cánh cho những bạn đã lỡ dùng kem trộn bị coticoid tàn phá thì đây là sản phẩm tự nhiên, an toàn, hữu hiệu giúp chữa lành khiếm khuyết cho làn da của bạn.

