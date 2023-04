Phong cách ZUNE.ZX mang hơi hướng Nhật Bản có thật sự 'dị biệt' và kén người mặc?

ZUNE.ZX là một thương hiệu thời trang phi giới tính mang hơi hướng Nhật Bản xuất hiện từ 2017 với slogan ‘BREAK THE RULES’.

Cảm hứng từ tình yêu mãnh liệt đối với thời trang Nhật Bản, với trang phục truyền thống, những nét đẹp văn hóa lâu đời ẩn chứa đằng sau từng chi tiết của Kimono hay Hakama, cùng chất trẻ đầy sự sáng tạo và mong muốn phá bỏ mọi hạn định về giới tính; Zune.zx đã chọn cho mình một lối đi riêng – thời trang phi giới tính phong cách Nhật; thoạt nghe đơn giản nhưng lại là quá trình ngược dòng khó khăn nhằm khẳng định niềm tin đúng đắn đối với thời trang.

Thông qua những bộ trang phục độc đáo, nổi bật, bất quy tắc ấy, Zune.zx hướng tới tinh thần phá bỏ những giới hạn khuôn khổ, quy tắc vô hình để giúp cái tôi, cá tính của mỗi cá nhân được tự do.

Dũng cảm lựa chọn ngược đường ngược lối ngay từ thuở sơ khai với bản tính ngông nghênh và lập dị Zune.zx chưa từng cho phép mình một ngày ngưng nghỉ, kiên định với chủ nghĩa bất quy tắc của chính mình.

Dựa trên xuất phát điểm đó, Zune.zx đi tìm kiếm “cái tôi” độc nhất, để được tự do, để được là chính mình, được sống một tuổi trẻ không bao giờ hối tiếc. Hành trình đó sẽ có lúc chông chênh vì định kiến xã hội, sẽ có lúc cô độc hay bất lực vì chưa tìm được đích đến. Nhưng cũng chính trên hành trình đó, ta sẽ tìm gặp được những tâm hồn đồng điệu, những thanh âm nghe như lạc lõng nhưng lại cùng phát chung một tần số: “Tôi muốn khác biệt! Tôi muốn được là chính tôi!”

ZUNE.ZX – Thương hiệu thời trang phi giới tính lấy cảm hứng từ Nhật Bản - Lạ nhưng không lạ!

Trong những thiết kế của Zune.zx, đâu đó luôn tồn tại những điểm khác biệt, độc lạ và có thể là ‘duy nhất’. Zune.zx chuộng thiết kế form chữ A cho áo Tee, cùng công nghệ in chuyển nhiệt, phản quang hoặc in chìm khác biệt. Tay và tà áo mộc thường được thấy ở các dòng hoodie nhằm hạn chế các đường chỉ may, tạo nét tinh tế. Các nẹp dấu khuy hầu hết hiện hữu ở các dòng sơ mi, các đường raw-cut … Sản phẩm cảm hứng từ truyền thống Nhật như Yukata, Kimono hay Hakama cũng được cách tân để trở nên hiện đại và phù hợp với giới trẻ.

Khái niệm ‘đàn ông mặc váy’ lần đầu tiên được Zune.zx nhắc đến khi ra mắt chiếc ‘quần lai váy’ Yaru Pant - Skirt thuộc Collection ‘Emptiness’ như một lời khẳng định sự ‘bình đẳng’ trong thời trang và phái mạnh cũng là phái đẹp.

Chất liệu sử dụng cho các dòng sơ mi cũng được chọn lựa kĩ lưỡng, đảm bảo suông mềm tôn dáng, ít nhăn hoặc không nhăn như Kaki Nhật; Vải gió cũng được Zune.zx sử dụng trong các thiết kế Bomber, tác dụng giữ nhiệt và ít thấm nước.

Đột phá hơn từ Collection ‘Nishikigoi’, bộ sưu tập lấy cảm hứng từ Nishikigoi - biểu tượng ‘Cá chép Hoá Rồng’ Nhật Bản, những sản phẩm từ đó cũng được thiết kế một cách ‘bất quy tắc’, kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, tạo nên một Zune.zx ‘không giống ai’ nhưng vẫn có tính ứng dụng cao, biến hoá đa zi năng và ẩn chứa những câu chuyện đặc biệt: Flamingo Blazer, Yuuki Blazer, Sayo Bomber, Indra Pant, Nishikigoi Hightop Combat Boot…

Zune.zx độc đáo và chẳng vô vị, bạn luôn có thể tìm thấy đằng sau mỗi sản phẩm của Zune.zx là những câu chuyện, những bâng khuâng, những tiếng nói của tuổi trẻ được chúng tôi chuyển thành ngôn ngữ thời trang. Thiết kế của Zune.zx không ‘kén mặc’ nhưng lại ‘kén’ người đồng điệu. Bởi lẽ, Zune.zx bộc bạch quan niệm về thời trang phi giới tính Nhật, dị biệt, tăm tối. Zune.zx gửi gắm cái nhìn về định kiến, về thay đổi. Zune.zx viết lại câu chuyện đời thường mà ở đó, có bạn, có tôi, chúng ta tuy khác biệt nhưng không hề cô độc. Zune.zx dị biệt nhưng không hề khó gần. Bởi lẽ, chúng ta là những kẻ dị biệt cần có nhau để đi xa hơn.

Hà Nội: 61 Đông Các, Đống Đa

Đà Nẵng: 65 Nguyễn Văn Linh, Hải Châu

Hồ Chí Minh: 411 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3

Facebook: https://www.facebook.com/zunezxvn

Instagram: @zune.zx

Tiktok: @zune.zx

Youtube: https://www.youtube.com/c/ZUNEZXUNISEX