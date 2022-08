Phó trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư: Nhân dân giữ vai trò quan trọng trong bảo vệ an ninh Tổ quốc

TPO - Tại Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) năm 2022 được tổ chức ở TPHCM, ông Trần Thanh Lâm – Phó trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, nhấn mạnh, trong cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh, trật tự, quần chúng nhân dân giữ vai trò cực kỳ quan trọng.

Ngày 11/8, Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ (Ban chỉ đạo 138) – UBND TPHCM phối hợp cùng UBND phường 6 (quận 4, TPHCM) tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2022.

Ông Lê Phan Trọng Hiếu – Phó Chủ tịch UBND kiêm Trưởng ban chỉ đạo 138 phường 6 (quận 4, TPHCM) cho biết, trong những năm qua, Ban chỉ đạo 138 phường 6 đã tổ chức tốt công tác phát động phong trào toàn dân tham gia tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội, lồng ghép với tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tội phạm, những âm mưu, thủ đoạn của tội phạm, các loại tệ nạn xã hội và biện pháp phòng ngừa, đấu tranh phòng chống, tội phạm.

Thông qua phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, nhân dân tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nêu cao tinh thần đấu tranh chống các loại tội phạm và bài trừ tệ nạn xã hội. Song song với công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm, nhân dân còn tham gia quản lý, giáo dục, cảm hóa có hiệu quả những người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư.

Những đóng góp tích cực của quần chúng nhân dân trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm đã góp phần làm dừng, làm giảm một số loại tội phạm, an ninh trật tự địa bàn được đảm bảo, tạo điều kiện thúc đẩy phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ngày càng phát triển sâu rộng trên địa bàn.

Trong quá trình thực hiện phong trào, phường 6, quận 4 đã nhân rộng các mô hình an ninh trật như: Mô hình “Chi hội không có tín dụng đen” của Hội Liên hiệp Phụ nữ, Mô hình “Thủ tục nhanh - Ứng xử khéo” của Công an phường. Phường cũng triển khai nhiều công trình thiết thực gắn với đặc điểm, tình hình tại địa bàn dân cư và tại đơn vị, nổi bật với 3 mô hình: Mô hình “Quản lý, cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư”; Mô hình “Câu lạc bộ xây dựng gia đình phòng, chống tệ nạn xã hội”; Mô hình “Vận động nhân dân lắp camera giám sát an ninh trật tự”.

“Phường 6 hiện nay có 3/3 khu phố (tỷ lệ 100%), 46/46 tổ dân phố (tỷ lệ 100%), 5 doanh nghiệp và 1 trường học đạt chuẩn An toàn về an ninh trật tự”- ông Lê Phan Trọng Hiếu cho biết.

Phát biểu tại ngày hội, ông Trần Thanh Lâm – Phó trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư nhấn mạnh, trong cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh, trật tự, quần chúng nhân dân đóng vai trò cực kỳ quan trọng, quyết định sự thành công của cách mạng nước ta.

“Trong thời kỳ đổi mới, hội nhập quốc tế, Đảng và Nhà nước tiếp tục khẳng định vai trò của nhân dân, đặc biệt coi trọng công tác vận động và phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, coi đó là công tác trọng tâm, có tính chiến lược trong đường lối chỉ đạo thực hiện công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng về bảo vệ ANTT, đông đảo các tầng lớp nhân dân tiếp tục tham gia tích cực vào phong trào toàn dân bảo vệ an ninh, coi đó là nghĩa vụ để góp phần bảo vệ sự bình yên của cá nhân, gia đình và cộng đồng xã hội” - ông Trần Thanh Lâm nói.

Tham dự Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ ở TPHCM, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm biểu dương những cố gắng và nỗ lực của Đảng bộ và nhân dân phường 6, quận 4 trong việc khắc phục khó khăn, phát huy lợi thế và đạt được những kết quả đáng mừng trong việc giữ vững an ninh chính trị, phát triển kinh tế, xã hội. Các ban, ngành địa phương đã làm tốt chức năng, tham mưu với cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.



“Thay mặt lãnh đạo Ban Tuyên giáo T.Ư, trân trọng chúc mừng cán bộ, nhân dân phường 6, quận 4 đã tổ chức trang trọng, sinh động và thiết thực các hoạt động Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ. Tôi tin tưởng rằng, thời gian tới, chúng ta sẽ phát huy kết quả đạt được, tiếp tục làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức sâu rộng hơn, hiệu quả hơn, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ ANTT an toàn xã hội và các mục tiêu chính trị, kinh tế, xã hội khác, góp phần xứng đáng với truyền thống và tầm vóc của một thành phố văn minh – hiện đại – nghĩa tình” - Phó trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Trần Thanh Lâm nhắn gửi.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Ban Tuyên giáo T.Ư, ông Ngô Minh Châu – Phó Chủ tịch UBND TPHCM – Trưởng Ban chỉ đạo 138 TPHCM cho biết: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM luôn xác định công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng để xây dựng thế trận lòng dân trong sự nghiệp bảo vệ ANTQ.

Theo đó, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ đạt nhiều kết quả tích cực, được sự đồng tình ủng hộ, tham gia của các tầng lớp nhân dân.

“Tôi đề nghị cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và nhân dân trên địa bàn TPHCM tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ lực lượng công an đấu tranh, phòng chống tội phạm giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố ”- ông Ngô Minh Châu nói.