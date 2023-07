TP - 14/2, tôi đang thái hành thì họ đến. Một cặp tình nhân, khách quen của tôi, ít nhất cũng bốn hoặc năm năm rồi kể từ lần tôi nhận ra họ. Và tôi nhớ họ khá kỹ vì tôi chẳng có nhiều khách quen như họ. Đây là một tiệm phở nhỏ, bình dân, sạch sẽ, tôi mở tiệm phở này dễ chừng cũng đã hơn mười năm.

Một cái hẻm nhỏ ngay trung tâm thành phố, trong phạm vi bán kính chưa đầy hai ki-lô-mét có trường đại học, chợ, bệnh viện, văn phòng, siêu thị… bấy nhiêu đủ để tôi không đến nỗi phải sống lay lắt. Thực khách của tôi, họ đến rồi đi như lá rụng theo mùa tôi chẳng mấy khi nhớ được ai nhưng tôi nhớ cặp tình nhân này. Họ luôn đến đây, ngồi vào bàn thứ hai góc bên trái, vào khoảng chín giờ tối đêm Tình Nhân.

Tôi thậm chí còn biết trước cô gái sẽ mặc chiếc áo sơ mi ca-rô hồng phấn theo kiểu rất sinh viên còn anh chàng thì đeo kính cận, lúc nào cũng chùi kính ngay khi vừa ngồi xuống bàn. Có vẻ như đây là một mối quan hệ sâu sắc và nghiêm túc. Tôi không nghĩ là người ta có thể hẹn hò nhau lâu đến thế mà vẫn chưa chán. Dĩ nhiên, tôi không tin là có thứ gì đó như thể tình yêu trên cái mặt đất nhầy nhụa và gian trá này.

Tôi mỉm cười chào họ, cố gắng thân thiện niềm nở nhất có thể. Thời điểm này tôi chẳng có khách nào trong quán. Có lẽ nơi này quá chật chội cho một cuộc hẹn đêm Tình Nhân. Và có lẽ người ta bận nhiều thứ khác hay ho hơn là ăn phở. Tôi lịch sự đưa tờ menu kèm lời thông báo về món phở gà đặc biệt mà tôi chưa kịp ghi vào menu. Với tất cả tự tin của một đầu bếp hơn mười năm kinh nghiệm, tôi cả gan hứa món phở mới này sẽ không làm họ thất vọng. Chàng gật đầu cái rụp còn nàng vẫn gọi phở bò, hơi tái, nhiều ớt, nhiều rau quế.

Họ ngồi chờ tôi trong khi tôi nấu phở. Tôi không vội, thực khách luôn cần một khoảng chờ vừa đủ để bữa ăn thấm thía hơn, một loại gia vị tinh thần. Hôm nay họ rất yên lặng. Hoàn toàn yên lặng. Một sự yên lặng bất thường. Họ thường nói rất nhiều mỗi khi bước vào quán, vài lần, tôi thấy họ tự nhiên đến nỗi như thể đã quên mất rằng mình đang ngồi trong một quán ăn. Tôi không thích sự ồn ào và tự-nhiên-như-ở-nhà của họ cho lắm, tôi thường phải an ủi mình là có lẽ họ rất thích quán của tôi và ấy hẳn nhiên là điều tốt. Một lần, tôi còn nghe họ bàn với nhau về đám cưới, cả tuần trăng mật nữa. Vị chú rể tương lai có vẻ rất hào hứng. Tôi tưởng như họ có thể sinh con đẻ cái ngay lúc ấy.

Hai tô phở đã xong, tôi mang lại bàn. Vẫn chưa có tiếng nói nào được cất lên từ khi họ bước vào, ngoại trừ lời chúc ngon miệng của tôi. Người đàn ông với tay lấy hai đôi đũa trong cái hộp nhựa, so và lau sạch từng đôi, một cho anh ta và một cho người đối diện. Im lặng. Cô gái nhìn chằm chằm vào đôi đũa, bỏ hết rau quế vào tô và bắt đầu ăn. Phía đối diện, người đàn ông cũng bắt đầu động đũa. Chợt, cô gái ngừng đũa, ngước mắt lên. Gương mặt chẳng có gì thay đổi so với lúc cô bước vào quán chỉ là trong giọng nói có chút run rẩy.

“Nó giống hoàn toàn lần đầu tiên chúng ta ăn ở đây”, cô gái bắt đầu.

“Anh còn nhớ nhỉ? Đó là một ngày mưa, xe của em bị thủng lốp, anh đã chở em tới trung tâm ngoại ngữ. Em học tiếng Nhật. A2. Rồi anh không chở em về mà lại chở đi quanh thành phố. Anh vẫn nhắc mãi mấy con đường tối hôm ấy mình đi. Hàn Thuyên. Đống Đa. Phạm Văn Nghị. Bạch Đằng. Nguyễn Văn Linh… Và có đoạn đường mà hai năm sau người ta đổi tên. Anh đã thấy mất mát, anh nói mãi về chuyện này, nhớ chứ? Anh cứ đòi nó phải mang tên cũ. Thật tức cười. Em đã không cản anh được. Anh nói anh thấy như mình mất mát thứ gì đó quan trọng lắm. Anh nói thế nào nhỉ? À, anh nói thật bất công, như thể ai đó vừa lấy cắp của anh một kỉ niệm. Chính xác, “kỷ niệm”, anh đã dùng từ “kỉ niệm”. Em đã đi quá xa, phải không? Hôm ấy là ngày đầu tiên chúng mình bên nhau, anh đã chọn nó làm ngày kỷ niệm, nhỉ? Anh hỏi em thích ăn gì và em nói là em thèm phở. Mình chỉ mới quen có mấy tuần à, trời đất, em đã thú nhận với một người con trai mới quen là em thèm phở. Và đột nhiên anh nói anh muốn mình bên nhau, mãi mãi. Bao nhiêu năm, anh nhớ không…”.

Cô gái nói như không thể phanh lại được, càng lúc càng căng thẳng, đôi đũa trên tay cô đã mấy lần gõ vào cái tô kêu lẻng kẻng. Nhưng cuối cùng thì cô cũng phanh lại khi chàng trai năm ấy của cô nhìn thẳng vào mắt cô. Họ im lặng vài giây. Người đàn ông cúi xuống, vớt một miếng gà và mấy sợi phở cho vào miệng và bắt đầu nói, chậm rãi khi nghiến từng sợi thịt gà.

“Anh không quên gì cả nhưng chúng là chuyện cũ, em hiểu không? Giờ em nhắc để làm gì. Hôm nay anh đi ăn với em là vì anh có chuyện cần nhắc nhở em. Tháng sau là đám cưới. Anh nghĩ là tốt hơn em nên đến dự như một người bình thường. Em biết mình nên cư xử thế nào cho đúng mực, nhỉ? Tốt nhất là tránh xa các thể loại rượu bia. Nhân tiện, món phở gà mới rất ngon, em cũng nên thay đổi khẩu vị của mình cho cuộc sống bớt nhạt đi”.

Anh ta rút ra tấm thiệp cưới, đẩy về phía cô gái rồi vẫy tôi lại tính tiền.

Anh ta rời đi. Lát sau cô gái tiếp tục ăn. Hôm ấy, tô phở của cô sạch đến mức có thể nói là láng bóng. Tôi chưa thấy người con gái nào ăn sạch đến cỡ đó. Thật tốt. Tôi nghĩ. Dù sao thì cũng chẳng có gì thay đổi nếu cô ta khóc lóc. Tôi thấy dễ chịu. Không phải vì họ chia tay mà vì cuối cùng niềm tin của tôi đã đúng. Tôi không nghĩ là ai đó có thể hẹn hò yêu đương năm này qua năm khác mà không chán.

Tình yêu là ảo tưởng buồn cười nhất của loài người, và nó cũng hủy diệt nhiều nhất. Những thứ không tốt thường dễ gây nghiện. Tôi cũng từng như thế, hơn mười năm trước. Hồi đó Phở Nhà có đến hai người chủ. Tôi mở quán với một người nữa, chúng tôi thuê một nhà trọ gần đây để ở trước khi sang lại quán này của một người quen. Rồi thì cùng nhau lên menu, làm biển hiệu, lựa chọn từng cái tô cái chén, khai trương, đón khách, đếm tiền…

Tôi đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ, chúng sẽ xinh xắn và lanh lợi thế nào. Rồi đùng một cái, quán chỉ còn lại mình tôi. Lúc ấy, chúng tôi đã đủ tiền để sở hữu một căn nhà nhỏ cấp bốn ven trung tâm nhưng chẳng có ý nghĩa gì nữa. Tôi cũng đã thử níu kéo, đó là hành động ngu ngốc nhất tôi từng làm.

Tốt hơn là chỉ nên xem nhau như đối tác, trong nhiều trường hợp việc hợp tác có thể kéo dài cả đời nhưng nhiều trường hợp chỉ một hoặc một vài năm. Khi việc hợp tác không mang lại hứng thú hoặc không còn ích lợi gì cho cuộc đời nữa thì chấm dứt.

Tôi thấy cuộc sống mình nhẹ bẫng đi sau đó. Và quan sát của tôi với cuộc đời này ngày một chuẩn xác hơn. Chẳng có thứ gì gọi là tình cảm cả. Rồi cô gái lúc nãy cũng sẽ tìm được đối tác mới cho mình. Tôi hi vọng là họ sẽ lại dẫn nhau vào quán tôi mặc dù hi vọng này cũng thật điên rồ.

14.02

Cô gái ấy lại đến vào đêm lễ Tình Nhân. Cô đến một mình. Vẫn ngồi bàn thứ hai góc trái. Vẫn gọi phở bò, hơi tái, nhiều ớt, nhiều rau quế. Quán vẫn không người vào lúc chín giờ tối, chỉ tôi và người khách quen của mình. Cô ngồi ăn lặng lẽ. Có vẻ tôi nói thừa. Dĩ nhiên là phải lặng lẽ rồi, làm sao có thể ồn ào khi chỉ có một mình. Như tôi đó, bao nhiêu giờ trôi qua lặng lẽ giữa cái rốn của vũ trụ này.

Tôi cũng chẳng còn có nhu cầu phải tìm một đối tác cho mình. Cũng không có nhiều việc để làm cho lắm nên tôi nhìn cô ăn. Từ tủ kính của tôi chéo qua, thấy rõ từng động tác. Hôm nay cô không ăn sạch bát như năm ngoái. Nhiều sợi phở và vài cọng ngò tây, rau quế sót lại trong tô. Một cảm giác khó chịu bất thường kéo đến khi tôi dọn bàn ăn của cô. Giá mà con người đừng nghĩ ra mấy thứ vớ vẩn như ngày lễ Tình Nhân. Người ấy, cái người mà đã khiến tôi mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ ấy cũng đã biến mất trong một ngày như hôm nay. Lý do ư? Con người không cần lý do khi nói yêu một ai đó nên cũng không cần lý do để chấm dứt nó. Đằng nào thì cũng chỉ là một ảo tưởng, bạn sẽ không bao giờ đau khổ nếu không ảo tưởng bất cứ điều gì. Bi kịch là tôi đang thấy trạng thái không đau khổ của mình mới thật là bất hạnh.

14.02

Không có sự chết tiệt nào như cái sự chết tiệt lúc này. Lại là lễ Tình Nhân và lại là chín giờ tối. Nhưng hôm nay không chỉ có mình cô ấy mà tôi còn được thêm một cặp tình nhân làm thực khách vào lúc chín giờ mười. Họ ngồi góc bên phải, cô ngồi góc bên trái. Họ chuyện trò thỏ thẻ vào tai nhau và ăn rất chậm. Tôi chẳng để ý đến họ mấy, tôi bận đoán xem cô đã làm gì trong hai năm qua mà vẫn một mình đến đây. Sự xuất hiện của cô đang khiến tôi ngột ngạt. Giá mà cô biết điều này. Hôm nay cô ăn rất ít, chỉ hơn nửa tô một chút. Cô rời quán nhanh và chẳng lấy tiền thừa. Tôi còn phải phục vụ hai vị khách kia nên không đuổi theo cô được. Nhiều lúc tôi thấy thế giới này thật khủng khiếp và khủng khiếp nhất là cái cảm giác trống trải đến nỗi bản thân như bị đánh bật ra khỏi guồng quay điên cuồng của cái xã hội bát nháo này, không còn một kết nối nào. Tôi còn chẳng biết vì sao tôi phải ở đây và bán phở, như một công việc. Tôi đóng quán ngay sau khi cặp tình nhân ấy rời đi mặc kệ cho bát đũa ngổn ngang và đêm nay lũ chuột cắn đuôi nhau nối thành hàng dài diễu hành trên sự trống trải của tôi hoặc là chúng lếu láo gặm hết sự kiêu hãnh cuối cùng của tôi. Mặc kệ. Lũ chuột ấy, chúng cũng khá hơn tôi đấy chứ, chúng có bầy, thậm chí còn có đôi có cặp, tôi đã thấy vài lần. Thật khó có giống loài nào cô đơn hơn tôi lúc này. Tôi là một con người.

14.02

Dù sao thì tôi cũng chờ đợi cô xuất hiện trong một bộ dạng khác. Một chiếc váy ngắn hoặc cái quần cạp cao chẳng hạn. Và một chàng cao to đen hôi nào đó. Hoặc là bụng to đít xệ. Sao cũng được, miễn là một thằng đàn ông, khác giới để làm đối tác hoàn hảo cho cô. Vậy mà cô làm tôi thất vọng. Cô vẫn lầm lũi bước vào quán lúc gần chín giờ tối. Và chiếc bàn thứ hai bên góc trái. Phở bò, hơi tái, nhiều ớt, nhiều rau quế.

Tôi bưng tô phở ra để trước mặt cô. Sự thất vọng cô vừa gây ra cho tôi vừa vặn thay nó không còn làm tôi khó chịu nữa. Lúc này mắt cô vẫn đang nhìn xuống. Tôi kéo ghế ngồi, ngay vị trí đối diện. Tôi nhìn cô và chờ đợi cô ngước mắt nhìn lên. Tôi tưởng hôm nay cô không trang điểm nhưng thật ra vẫn có một chút sắc hồng trên môi. Thật thú vị. Mắt cô không giấu sự bối rối. Mà tôi cũng không muốn cô phải giấu.

“Tôi nghĩ đã đến lúc cô cần thay đổi khẩu vị”.

Tôi nói và nhìn cô, môi tôi cử động. Có lẽ tôi cười. Cười thật chứ không phải xã giao. Mùi thịt gà trong bát phở bay lên. Tôi chắc chắn cô nhận ra mùi thịt gà và mùi thịt bò khác nhau dù cùng là phở và cùng giá. Nhưng tôi không muốn nói về thịt bò hay thịt gà, điều tôi muốn nói ở đây là tình yêu. Đầu cô hơi nghiêng xuống. Tôi nói tiếp.

“Nghe này, chẳng có thứ gì gọi là tình yêu cả, chỉ có những gì chúng ta nghĩ về nó mà thôi. Cô biết không, tình yêu là ảo tưởng vĩ đại nhất của loài người nhưng kể ra thì cứ tin vào cái ảo tưởng ấy nó dễ chịu hơn là không có lấy một ảo tưởng nào. Dễ chịu hơn cả vạn lần. Như bây giờ chẳng hạn.”

Tôi so một đôi đũa rồi chìa về phía cô. Có lẽ cô không biết bao lâu rồi tôi chưa làm việc này với ai. Nhưng điều đó chẳng có gì quan trọng, nhất là khi tôi nghe tiếng đũa chạm vào thành tô, âm thanh nhỏ lắm, chỉ khe khẽ thôi nhưng chúng đang làm đầy quán phở của tôi và cô khiến tôi bận rộn.

Tình yêu chỉ là ảo tưởng. Như thứ bây giờ tôi đang cảm thấy chẳng hạn, cô biết không…