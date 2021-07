Phó Giám đốc Công an Hà Nội giải thích việc lái xe phải quay đầu tại chốt kiểm dịch

TPO - Ngày 14/7, Công an huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh đã khởi tố vụ án hình sự “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người”.

TPO - Ngày 14/7, Công an huyện Ninh Giang (Hải Dương) thông tin, đơn vị vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Bùi Văn Cử (SN 1957, trú tại xã Hồng Phúc, huyện Ninh Giang) về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

TPO - Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Hà Nội) vừa triệt phá ổ nhóm cho vay nặng lãi, đánh bạc lên tới hàng chục tỷ mỗi tháng do đối tượng Nguyễn Văn Thuận tức “Tòng” (SN 1987, trú tại huyện Thanh Trì, Hà Nội) cầm đầu.

TPO - Ngày 14/7, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Cà Mau (tỉnh Cà Mau) ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Văn Tr, (SN 1993, ở ấp Tân Hiệp, xã An Xuyên) điều tra về tội “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người”, quy định tại khoản 1, Điều 240 BLHS.