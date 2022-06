Phó Đồn công an ở Bình Dương tử vong tại trụ sở

TPO - Ngày 8/6, Công an tỉnh Bình Dương cùng các đơn vị nghiệp vụ đang điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của một trung tá công an công tác tại Đồn Công an KCN Sóng Thần.

Theo thông tin ban đầu, tối ngày 7/6, một cán bộ công an đến Đồn Công an thuộc khu công nghiệp Sóng Thần (phường Dĩ An, TP Dĩ An, Bình Dương). Khi người này đi vào phòng ngủ khu tập thể của đồn thì phát hiện Trung tá Đ. (48 tuổi) ngồi dưới nền nhà, lưng dựa vào giường ngủ.

Người đồng nghiệp sau khi gọi không thấy ông Đ. trả lời nên lại gần kiểm tra và phát hiện nạn nhân tử vong.

Nhận tin báo, Công an TP Dĩ An cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương đến phong tỏa, khám nghiệm hiện trường. Thi thể ông Đ. sau đó được đưa về nhà xác để phục vụ điều tra.

Được biết, ông Đ. giữ chức vụ Phó Đồn Công an KCN Sóng Thần.