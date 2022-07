Phó Cục trưởng Thuế Khánh Hoà bị khởi tố, Bộ Tài chính nói gì?

Ngày 5/7, Bộ Tài chính cho biết, liên quan đến vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại khu đất số 1 đường Trần Hưng Đạo, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, ông Trần Sỹ Quân - Phó Cục trưởng Cục Thuế Khánh Hòa, đã bị đình chỉ công tác để phục vụ công tác điều tra.

“Sau khi tiến hành điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa có căn cứ xác định hành vi của bị can Trần Sỹ Quân đã gây thất thoát, lãng phí với tài sản của Nhà nước với số tiền 62,6 tỷ đồng. Vì vậy, cơ quan điều tra quyết định khởi tố ông Trần Sỹ Quân với tội danh: Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí theo quy định tại khoản 3 điều 219 Bộ luật Hình sự”, Bộ Tài chính cho biết.

Căn cứ các quy định hiện hành, cơ quan thuế đang xem xét tạm đình chỉ công tác đối với ông Trần Sỹ Quân trong thời gian 15 ngày để phục vụ công tác điều tra, truy tố; đồng thời phối hợp chặt chẽ với cơ quan cảnh sát điều tra để làm rõ thêm hành vi vi phạm của ông Trần Sỹ Quân.

Trước đó, ngày 17/6, Cục Thuế Khánh Hòa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với ông Trần Sỹ Quân do có liên quan đến vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại khu đất số 1, đường Trần Hưng Đạo, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.