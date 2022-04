Phó Chủ tịch Thường trực TPHCM Lê Hòa Bình yên nghỉ trong tình thương mọi người

TPO - Sáng 2/4, linh cữu cố Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hòa Bình đã được đưa về an táng tại Nghĩa trang TPHCM.

Sáng nay (2/4), sau lễ truy điệu tại Nhà Tang lễ Quốc gia phía Nam (quận Gò Vấp), linh cữu ông Lê Hòa Bình - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM đã được đưa về an táng tại Nghĩa trang TPHCM (TP Thủ Đức).

Lúc 9h30, lễ an táng diễn ra ngay sau khi linh cữu ông Lê Hòa Bình về đến Nghĩa trang TPHCM.

Đọc lời cảm tạ của Ban tổ chức lễ tang, ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TPHCM chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và TPHCM, các cơ quan, bộ, ngành, đoàn thể trung ương và các tỉnh, thành trong cả nước, các sở, các quận huyện của TPHCM, các tổ chức tôn giáo, các doanh nghiệp, lực lượng vũ trang, công an nhân dân, các cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế, các đồng chí, đồng nghiệp, bạn bè, bà con... đã gửi thư, điện chia buồn, đến viếng, dự lễ truy điệu, an táng, tiễn đưa đồng chí Lê Hòa Bình về nơi an nghỉ cuối cùng.

"Xin cầu chúc hương hồn đồng chí Lê Hòa Bình yên nghỉ cõi vĩnh hằng. Trong lúc tang gia bối rối, không sao tránh khỏi những điều sơ sót, Ban tổ chức lễ tang và gia đình xin được lượng thứ", ông Võ Văn Hoan bày tỏ.

Ông Lê Hòa Bình sinh ngày 1/4/1970, quê quán xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Ông có trình độ Thạc sĩ Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Cử nhân Kinh tế, Cao cấp lý luận chính trị. Ông Lê Hòa Bình là cán bộ trẻ trưởng thành từ cơ sở, trải qua nhiều cương vị công tác khác nhau. Tháng 10/2015, ông Lê Hòa Bình được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2015 - 2020. Từ tháng 3/2016 đến tháng 9/2020, ông Lê Hòa Bình lần lượt giữ nhiệm vụ Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận 7; Ủy viên UBND TPHCM, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Xây dựng. Tháng 10/2020, ông được tín nhiệm bầu vào Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2020 - 2025. Từ tháng 12/2020 đến nay, ông Lê Hòa Bình được giao các nhiệm vụ Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Xây dựng; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM. Từ tháng 12/2021, ông Lê Hòa Bình được phân công giữ nhiệm vụ Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM. Với nhiều cống hiến cho sự phát triển chung của thành phố, ông Lê Hòa Bình vinh dự đón nhận nhiều tặng thưởng cao quý: Huân chương Lao động hạng Ba; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2015, 2017; Huy hiệu Thành phố Hồ Chí Minh; và nhiều bằng khen của bộ, ngành trung ương.