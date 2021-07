Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương nói gì về hàng loạt cán bộ lãnh đạo bị bắt?

TPO - Trong khi dịch bệnh đang diễn biến phức tạp với số ca mắc COVID-19 chưa có dấu hiệu dừng lại thì nhiều cán bộ nguyên lãnh đạo và đương nhiệm bị khởi tố, bắt giam. Trước những băn khoăn, lo lắng của người dân về tình hình địa phương, lãnh đạo tỉnh Bình Dương khẳng định đang tổng lực dập dịch. “Sự cố” về hàng loạt lãnh đạo và cựu lãnh đạo bị bắt do sai phạm không làm ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch và việc phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Bình Dương.

Ngay sau khi nghe tin nhiều cán bộ nguyên lãnh đạo và đương nhiệm của tỉnh bị khởi tố, bắt giam liên quan đến việc chuyển nhượng khu đất công 188ha, người dân Bình Dương tỏ ra băn khoăn, lo lắng sẽ ảnh hưởng trong bối cảnh dịch bệnh đang phức tạp ở địa phương.

Để giải tỏa những vấn đề thắc mắc của người dân, PV báo Tiền Phong đã có cuộc trao đổi với ông Võ Văn Minh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương vào sáng nay (1/7).

Theo ông Võ Văn Minh, việc các cán bộ bị khởi tố là chuyện buồn, không ai mong muốn. Qua đó, cán bộ trong toàn tỉnh Bình Dương sẽ rút ra được kinh nghiệm sâu sắc, để hoàn thiện bản thân, tránh xảy ra những sai phạm trong quá trình làm việc.

“Tôi khẳng định chắc chắn rằng, việc cán bộ nguyên lãnh đạo và đương nhiệm vừa bị khởi tố không làm ảnh hưởng gì đến hoạt động bình thường của bộ máy điều hành hoạt động trong tỉnh. Tỉnh ủy đã chỉ đạo cả hệ thống chính trị địa phương tập trung chống dịch với quyết tâm dập dịch nhanh, trở về trạng thái bình thường mới”, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương nói.

Ông Võ Văn Minh đồng thời cho biết thêm, đối với công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, ngay từ khi dịch bệnh xuất hiện ở Việt Nam, địa phương đã xây dựng lực lượng chuyên trách với kế hoạch cụ thể, rõ ràng. Do đó, khi dịch xuất hiện tại địa phương, các lực lượng sẵn sàng tác chiến mà không bị lúng túng.

Cũng theo ông Minh, Bình Dương là địa bàn giáp ranh với nhiều tỉnh, thành phố, trong đó có TP.HCM nơi dịch bệnh đang diễn biến phức tạp. Do đó, Bình Dương khó tránh khỏi việc dịch bệnh xâm nhập. “Điều quan trọng là địa phương lường trước được tình hình để chọn cách tốt nhất vừa chống dịch hiệu quả vừa đảm bảo mục tiêu kép. Với sự nỗ lực của các lực lượng và sự đồng thuận, đoàn kết trong nhân dân, tin chắc rằng Bình Dương sẽ sớm dập dịch, trở lại trạng thái bình thường mới”, ông Võ Văn Minh nói.

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương đưa ra dẫn chứng cụ thể về việc thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” trong thời gian qua. Theo đó, Mặc dù ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nhưng hoạt động xuất, nhập khẩu ở Bình Dương vẫn đạt mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ. 6 tháng đầu năm 2021, thương mại hàng hóa xuất siêu 3,75 tỷ USD, trong đó: khu vực kinh tế có vốn đầu tư trong nước xuất siêu 1,43 tỷ USD, khu vực kinh tế có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài xuất siêu 2,38 tỷ USD.

Trị giá xuất khẩu hàng hoá 6 tháng đầu của Bình Dương đạt 17.088 triệu USD, tăng 47,2% so với cùng kỳ, các mặt hàng xuất khẩu tăng khá cao so với cùng kỳ. Cụ thể, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 7,23% so với cùng kỳ; Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 8,23%; Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 10,4%, trong đó: Tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 11,8%; Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tăng 47,2%; Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tăng 43,4%; Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng 10,8%; Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 1,4 tỷ đô la Mỹ; Tổng thu ngân sách nhà nước tăng 22,6%, tổng chi ngân sách địa phương giảm 3,5%.

Liên quan đến sai phạm trong chuyển nhượng 2 khu đất 145ha và 43ha, Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương cho biết tổ chức, các cá nhân có liên quan thiếu kiểm tra, giám sát, xuất phát từ mục đích nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển, không có tư lợi, vụ lợi, không có lợi ích nhóm.

Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương khẳng định từ vụ việc này, rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo. Đó là phải thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, quy định, nguyên tắc của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; trong xử lý sự việc cần cương quyết, quyết liệt; siết chặt công tác quản lý nhà nước trên các mặt; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát...

Trước đó, Tiền Phong đã đưa tin, ngày 30/6 Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét đối với 6 bị can, gồm: Trần Xuân Lâm – nguyên Trưởng phòng Kinh tế ngành thuộc Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương, hiện là Chánh Thanh tra tỉnh Bình Dương; Võ Văn Lượng, nguyên Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương, hiện là Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương; Nguyễn Thanh Trúc, nguyên Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương, hiện là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương; Phạm Văn Cành, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Bình Dương; Trần Thanh Liêm, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương và Ngô Dũng Phương, Trưởng phòng Tài chính thuộc Văn phòng tỉnh uỷ Bình Dương về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” theo Điều 219 Bộ luật Hình sự 2015. Trước khi bị khởi tố, các bị can đều bị cách hết các chức vụ trong Đảng. Trong vụ án chuyển nhượng 188ha đất công (gồm 2 khu 43ha và 145h) ở phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương, quá trình điều tra cơ quan chức năng xác định đã gây thất thoát lớn ngân sách Nhà nước. Hiện tại, có 20 bị can bị khởi tố liên quan đến vụ án này.