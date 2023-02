Phim Việt mùa Tết thu hơn 400 tỷ đồng, nhưng tại sao khán giả vẫn chê bai?

TPO - Năm nay, doanh thu phim Việt chiếu rạp mùa Tết có dấu hiệu khả quan so với năm trước. Song, chất lượng các phim đều không xuất sắc, là chủ đề gây tranh cãi trong suốt thời điểm công chiếu.

Ban đầu, mùa phim Tết 2023 tạo cảm giác ảm đạm vì không có nhiều phim Việt ra mắt. Dự án Siêu lừa gặp siêu lầy (Võ Thanh Hòa đạo diễn) bất ngờ rút rạp vào phút chót khiến số lượng chỉ còn lại 2 phim, khá ít so với con số 6 phim năm ngoái.

Tuy nhiên, cả 2 phim Việt ra rạp mùa Tết đều đạt doanh thu cao. Hiện Nhà bà Nữ (Trấn Thành đạo diễn) đã vượt con số 327 tỷ đồng, giữ vị trí thứ 2 trong danh sách phim Việt ăn khách nhất mọi thời. Trong khi đó, doanh thu của Chị chị em em 2 (Vũ Ngọc Đãng đạo diễn) cũng rất tốt, gần chạm mức 80 tỷ đồng. Số liệu được lấy từ thống kê của Box Office Vietnam - đơn vị kiểm toán doanh thu phòng vé độc lập.

Khán giả ít có lựa chọn

Với thống kê nêu trên, tổng doanh thu phim Việt đạt được trong mùa Tết 2023 là hơn 400 tỷ đồng. Con số này chưa hề có dấu hiệu dừng lại dù các phim đã bước sang tuần thứ 2 trụ rạp. Đây là tín hiệu tốt, chứng minh cho điện ảnh nước nhà đang có dấu hiệu hồi sức trở lại sau thời gian dài thua lỗ. Tuy nhiên, thực tế cho thấy phim Việt được các nhà phát hành ưu ái, tạo nhiều điều kiện thuận lợi để đến gần với khán giả.

Năm nay, các phim Việt chiếu Tết không phải chịu sự cạnh tranh gay gắt từ tác phẩm ngoại. Ra rạp cùng phim nội địa là những dự án hoạt hình như Xác ướp: Cuộc phiêu lưu đến từ London hay Mèo đi hia: Điều ước cuối cùng. Cả 2 đều có nội dung đậm tính giải trí, phù hợp với đối tượng thiếu nhi, nhưng không phải là lựa chọn tốt để cả gia đình cùng xem mùa Tết. Suất chiếu các phim này lại rất ít và thưa thớt, chủ yếu ở những khung giờ không đẹp.

Ngay cả bom tấn Avatar: The Way of Water của James Cameron dù chưa hạ nhiệt trên thế giới, vẫn bị cắt giảm suất chiếu để nhường chỗ cho phim nội địa. Trên mạng xã hội, nhiều khán giả để lại bình luận cho rằng họ bị ép xem phim Việt vì không còn lựa chọn nào khác khi ra rạp. Một số khán giả muốn xem lại Avatar 2 nhưng không tìm ra được rạp chiếu. Do đó, họ buộc phải chấp nhận mua vé xem phim Việt hoặc ra về.

Hơn nữa, trước nay dịp Tết Nguyên đán luôn được xem là mùa hốt bạc của điện ảnh Việt. Bằng chứng là năm 2021, Bố già (Trấn Thành, Vũ Ngọc Đãng đạo diễn) từng trở thành phim Việt ăn khách nhất mọi thời với tổng doanh thu 420 tỷ đồng. Năm 2019, Cua lại vợ bầu (Nhất Trung đạo diễn) cũng hốt bạc với tổng doanh thu hơn 191 tỷ đồng. Vì vậy, có thể thấy rằng con số 400 tỷ đồng của mùa phim Tết năm nay là điều hoàn toàn dễ hiểu.

Doanh thu cao không tương đồng chất lượng

Dù đạt doanh thu cao, cả Nhà bà Nữ lẫn Chị chị em em 2 đều không phải là những tác phẩm xuất sắc. Chất lượng phim vẫn ở mức trung bình hoặc trên trung bình, do đó nhận nhiều ý kiến trái ngược từ phía khán giả.

Cụ thể, Chị chị em em 2 bị chê kém hẳn so với phần tiền nhiệm. Kịch bản phim không có sự mới mẻ, nội dung còn hời hợt, các nhân vật được xây dựng qua loa. Thậm chí, có ý kiến bày tỏ sự quan ngại trước việc các nhà làm phim khắc họa hình ảnh phụ nữ Việt trên màn ảnh rộng. Các nhân vật liên tục bày mưu tính kế để hãm hại nhau, chỉ vì mục đích cá nhân là đạt được tiền tài, danh vọng.

Trong khi đó, Nhà bà Nữ trở thành tâm điểm bàn tán trong suốt những ngày Tết. Tác phẩm nhận nhiều ý kiến chê bai vì quá... ồn ào. Kịch bản lạm dụng nhiều câu nói tục chửi thề, không phù hợp với khán giả nhỏ tuổi. Cách biên kịch khai thác mâu thuẫn giữa các nhân vật cũng chưa hợp lý, còn mang tính khiên cưỡng.

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả bày tỏ cảm xúc tiêu cực sau khi xem xong phim. Câu chuyện khiến người xem cảm thấy mệt mỏi, nhức đầu thay vì được tận hưởng những phút giây thư giãn ngày Tết. Một số ý kiến cũng cho rằng Trấn Thành còn non tay trong việc làm phim, chưa thực sự có nhiều điểm nổi trội so với thời Bố già.

Nhìn chung, con số 400 tỷ đồng quả là tín hiệu đáng mừng. Song, thành công phòng vé của 2 phim chiếu rạp dịp Tết năm nay không chứng minh rằng điện ảnh Việt đang đi lên. Nó chỉ cho thấy khán giả vẫn chưa thực sự quay lưng mà sẵn sàng ủng hộ, bỏ tiền mua vé xem phim nước nhà.

Do đó, các nhà làm phim Việt cũng nên nhìn nhận một cách khách quan, lắng nghe ý kiến khen chê để tự đánh giá những ưu, nhược điểm. Nếu không rút được kinh nghiệm từ những tác phẩm trước, việc phim Việt thua lỗ và tiếp tục "ngã ngựa" như năm ngoái là điều có thể xảy ra.