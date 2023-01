Phim truyền hình Việt đánh mất phong độ

TP - Năm 2022, phim truyền hình Việt thiếu tác phẩm hấp dẫn. Để chọn ra cái tên nổi bật nhất không khó. Kết quả giải thưởng Ấn tượng VTV - VTV Awards 2022 ở hạng mục phim truyền hình không gây nhiều tranh cãi, song cũng bởi thế mà thiếu đi sự kịch tính.

Ít lựa chọn

Mùa giải thưởng Ấn tượng VTV- VTV Awards 2022 khép lại bằng lễ trao giải diễn ra tối 1/1/2023, kết hợp với chương trình chào năm mới thường niên. Đó là bữa tiệc âm nhạc đặc sắc song dư âm ấn tượng không quá nhiều khi các giải thưởng đa phần dễ đoán.

Như thường lệ, tâm điểm chú ý được dành cho ba hạng mục Phim truyền hình ấn tượng và Nam/Nữ diễn viên ấn tượng. Trong Top 3 đề cử, Đấu trí và 11 tháng 5 ngày khó có cơ hội cạnh tranh với Thương ngày nắng về - bộ phim về đề tài gia đình thành công cả về chất lượng diễn xuất lẫn hiệu ứng khán giả. Phim của bộ đôi đạo diễn Bùi Tiến Huy, Vũ Trường Khoa quy tụ dàn diễn viên đông đảo, nổi tiếng ở nhiều thế hệ. Tuy nhiên sự không trọn vẹn ở chỗ, diễn viên Hồng Đăng khiến cả đoàn phim phải thay đổi kịch bản do dính vào bê bối ở Tây Ban Nha.

Bên cạnh những cây đa cây đề như NSND Trung Anh, NSND Lan Hương, NSƯT Thanh Quý hay NSND Minh Hòa còn có lớp diễn viên trẻ đã khẳng định tên tuổi với khán giả như Lan Phương, Huyền Lizzie, Đình Tú, Doãn Quốc Đam. Phim cũng trao cơ hội cho nhiều cái tên triển vọng là Ngọc Huyền, Quang Trọng... Chưa kể, các diễn viên nhí cũng để lại dấu ấn.

Chiến thắng không mấy bất ngờ của Thương ngày nắng về cũng là minh chứng cho thấy năm 2022 không có nhiều bộ phim xuất sắc để mùa giải thưởng cuối năm thực sự là cuộc đua kịch tính. Thời gian qua, những phim về đề tài gia đình, có kịch bản Việt hóa liên tục thắng thế. Năm 2021, giải Phim truyền hình ấn tượng được trao cho Hương vị tình thân (bản Việt hóa của phim Hàn Quốc My only one).

Những phim đang phát sóng trong khung giờ vàng kém hấp dẫn. Hành trình công lý bị “ném đá” dù có sự tham gia của những diễn viên đình đám, trong khi đó Mẹ rơm hay Đừng làm mẹ cáu chưa đủ thu hút khán giả. Hầu hết phim được quảng bá rầm rộ, quy tụ diễn viên nổi tiếng, hé lộ những phân cảnh kịch tính, song đánh mất phong độ ngay sau vài tập lên sóng. Nếu không có những tác phẩm khởi sắc hơn ấn định ra mắt trong năm 2023, VTV Awards mùa tiếp theo nhiều khả năng không còn hấp dẫn.

Giải diễn viên không bất ngờ

Thương ngày nắng về nâng đỡ cho nữ diễn viên Huyền Lizzie, giúp cô ẵm giải Nữ diễn viên ấn tượng. Trong phim, nữ diễn viên sinh năm 1990 vào vai Vân Trang, cô gái bị bỏ rơi luôn đau đáu chờ đợi mẹ ruột. Với sự tiến bộ, cố gắng và chỉn chu, Vân Trang được đánh giá là vai diễn ấn tượng nhất của nữ diễn viên này trong nhiều năm theo đuổi sự nghiệp. Khoảnh khắc nhận giải, Huyền Lizzie không khỏi xúc động. Cô dành lời cảm ơn cho đạo diễn, gửi lời đến “hai người mẹ” trên màn ảnh đã giúp cô tạo nên những phân cảnh đầy cảm xúc, lấy nước mắt khán giả.

Top 3 đề cử Nữ diễn viên ấn tượng còn có Khả Ngân và Hồng Diễm, tuy nhiên Khả Ngân từng có màn kết hợp ăn ý và đẹp đôi cùng Thanh Sơn chưa may mắn. Trong khi đó, vai luật sư của Hồng Diễm lại được coi là “bước lùi” của nữ diễn viên khi bộ phim gây quá nhiều tranh cãi về nội dung. Trả lời trước thềm trao giải, Hồng Diễm cũng thẳng thắn nói vai diễn này chưa đủ ấn tượng như hai vai diễn từng giúp cô ẵm cúp VTV Awards trước đó.

Giải thưởng Nam diễn viên ấn tượng gọi tên Thanh Sơn. Anh được ghi nhận qua hai vai chính Hải Đăng trong 11 tháng 5 ngày và đại uý Vũ trong Đấu trí. Giây phút nhận cúp của chương trình, nam diễn viên cho rằng bản thân may mắn khi được làm việc cùng ê-kíp tâm huyết và bạn diễn truyền cảm hứng.

“Khi làm bất cứ vai diễn nào, tôi không nghĩ đến lúc nhận giải. Tôi luôn mong muốn được giống những nghệ sĩ gạo cội, có những bộ phim Việt thời xưa như Sóng ở đáy sông, Đất và người... cho đến bây giờ vẫn nằm trong tâm trí khán giả”, anh nói. Thanh Sơn cho biết anh hai lần vào Top 5 đề cử giải thưởng Nam diễn viên ấn tượng, tuy nhiên đến Ấn tượng 2022, nam diễn mới thực sự chạm tay đến chiếc cúp này.

Trước đó, vào tháng 9/2022, Thanh Sơn nhận cúp tại lễ trao giải Cánh diều ở hạng mục tương tự. Chiến thắng của Thanh Sơn được đánh giá thuyết phục và không gây bất ngờ. Tại thời điểm 11 tháng 5 ngày phát sóng, tác phẩm về đề tài thanh xuân tạo được hiệu ứng tốt. Nhân vật Đăng, qua lối diễn tự nhiên và giàu cảm xúc của Thanh Sơn, được yêu thích, ủng hộ.

Cùng được đề cử tại hạng mục Nam diễn viên ấn tượng còn có Doãn Quốc Đam trong phim Thương ngày nắng về, Phố trong làng và Nhan Phúc Vinh trong phim Anh có phải đàn ông không? Khán giả cũng tỏ ra nuối tiếc cho Doãn Quốc Đam với vai Mến - gã đàn ông nát rượu trong Phố trong làng. Nam diễn viên cũng được ví như “tắc kè hoa” trên màn ảnh khi thể hiện được đa dạng vai, khả năng làm mới mình qua từng bộ phim.

Sự ghi nhận với Thanh Sơn và Huyền Lizzie xứng đáng với những nỗ lực của hai diễn viên trong năm 2022. Trên thảm đỏ lễ trao giải, NSND Thu Hà hay diễn viên Hồng Diễm cho rằng giải thưởng dành cho Nam/Nữ diễn viên ấn tượng nên dành cho một gương mặt mới, trẻ trung và nhiều tiềm năng. Đó cũng là bệ phóng để những diễn viên trẻ bật lên trong thời gian tới.