Phim Nhật dài 3 phút làm thế giới khiếp sợ

TPO - Bộ phim hoạt hình "The Dog and the Boy" với sự hỗ trợ lớn từ AI khiến nhiều người lo lắng trí tuệ nhân tạo dần thay thế con người trong phần lớn công việc.

Theo Anime Daily, cuối tháng 1, Netflix phát hành bộ phim hoạt hình mang tên The Dog and the Boy dành riêng cho thị trường Nhật Bản. Tác phẩm chỉ dài 3 phút, nói về hành trình một người, một chú chó robot đoàn tụ sau nhiều năm bị chia cắt bởi chiến tranh.

Nội dung đơn giản, thời lượng ngắn nhưng The Dog and the Boy khiến nhân sự ngành làm phim hoạt hình khắp thế giới khiếp sợ bởi tác phẩm được hỗ trợ phần lớn bởi công nghệ AI.

Theo giải thích của nhà sản xuất, bộ phim là thử nghiệm để giúp đỡ ngành công nghiệp anime (hoạt hình Nhật) vốn thiếu nhân lực.

Theo đạo diễn Ryotaro Makihara, AI cho phép nhà làm phim hoạt hình tiết kiệm thời gian và công sức. "Việc kết hợp công nghệ và vẽ tay giúp tôi nhận ra rằng chúng ta chỉ tập trung cho những điều phức tạp, còn lại để AI thực hiện", ông nói.

Song, nhà sản xuất bộ phim gặp nhiều chỉ trích khi cổ xúy cho công nghệ AI. Tờ Resto of World cho rằng ngành công nghiệp phim hoạt hình nói riêng và con người nói chung sợ hãi AI chiếm đoạt công việc của nhiều người.

Họa sĩ Zakuga Mignon khởi động phong trào ủng hộ các họa sĩ với hashtag #SupportHumanArtists. Hashtag nhận được nhiều lượt tweet sau khi The Dog and the Boy được bàn tán. Theo họa sĩ, trí tuệ nhân tạo đe dọa, thậm chí thay thế công việc của họa sĩ vẽ nền. Đây là đối tượng dễ bị mất việc vì quy mô ngày càng thu hẹp.

"Vẽ nền là phần quan trọng trong quy trình sản xuất phim hoạt hình. Các họa sĩ đảm nhận công việc này đòi hỏi phải có kỹ năng cao", Elena Altheman, Đại học Concordia, nói.

Bà Elena Altheman cho biết họa sĩ vẽ nền thường bị đánh giá thấp, nhìn nhận không đúng công sức bỏ ra. Chuyên gia từ Đại học Concordia cũng khẳng định ngành anime không thiếu nhân sự. Họ phải làm việc trong điều kiện kém và lương thấp.

"Họ vượt qua giới hạn để theo kịp nhu cầu. Nhưng giờ đây họa sĩ không thể cạnh tranh với AI có thể vẽ đến 600 bức/ngày", Elena Altheman nói.

Giải thích về những tranh cãi, nhà sản xuất Taiki Sakurai nói: "Chúng tôi chỉ hy vọng góp phần nâng cao, cải thiện sự linh hoạt cho ngành anime trong tương lai".

Đại diện đơn vị phát hành phim chưa lên tiếng về vụ việc.