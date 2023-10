Phim hài đứng top 1 tại Việt Nam, vượt Beckham kể chuyện ngoại tình

TPO - "Strong girl Nam Soon" là phim hiếm hoi phát sóng trong thời gian diễn ra Đại hội Thể thao châu Á. Tại Việt Nam, tác phẩm hài vượt "Beckham" về độ quan tâm.

Theo thống kê của Netflix, Strong girl Nam Soon (Cô nàng mạnh mẽ Gang Nam Soon) đang là bộ phim đứng đầu nền tảng phát trực tuyến về độ quan tâm tại Việt Nam. Sau hai ngày phát hành, phim đẩy Beckham - phim tài liệu kể về sự nghiệp ngôi sao bóng đá, chuyện Beckham ngoại tình - xuống vị trí thứ hai, đứng đầu về lượt xem.

Trên nền tảng Netflix toàn cầu, Cô nàng mạnh mẽ Gang Nam Soon đứng vị trí thứ tư, chỉ sau loạt series ăn khách như Lupin, Beckham và Sex Education.

Cô nàng mạnh mẽ Gang Nam Soon là câu chuyện về gia đình ba thế hệ toàn phụ nữ. Gang Nam Soon (Lee Mi Eun đóng) bị thất lạc, trong khi Hwang Geum Joo (Kim Jung Eun thủ vai) dành cả đời để tìm con gái. Người bà Gil Jong Dan (Kim Hae Sook đóng) có siêu năng lực trong người.

Gang Nam Soon bị thất lạc và sống ở Mông Cổ từ nhỏ. Cô về Hàn Quốc để tìm lại gia đình, muốn có chồng. Trong chuyến bay gặp sự cố, cô dùng siêu năng lực để cứu người. Nhiều tình huống xảy ra khi cô bị cảnh sát Hee Shik (Ong Seong Woo) nghi ngờ là vận chuyển chất cấm.

Cô nàng mạnh mẽ Gang Nam Soon là bộ phim hài với nhiều tình huống gây cười. Khán giả dành nhiều lời khen cho diễn xuất của dàn diễn viên và tình tiết câu chuyện.

Theo Nielsen Korea, tập đầu của Strong Girl Nam Soon đã rating trung bình toàn quốc là 4,3%, đứng đầu khung giờ phát sóng trên kênh truyền hình cáp. Đây là series truyền hình hiếm hoi phát sóng cùng khung giờ với Asian Games, trong khi các tác phẩm khác như The Escape of the Seven, Live Your Own Life và Arthdal Chronicles 2 đều tạm dừng.

Cạnh đó, việc vượt lượng người quan tâm về Beckham, series gây chú ý tại Việt Nam khi khui chuyện ngoại tình của cựu danh thủ Anh nổi tiếng, là tín hiệu khả quan cho tác phẩm truyền hình.