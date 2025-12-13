Phim giờ vàng VTV cố làm tình huống cảm động nhưng khán giả chỉ thấy "cảm lạnh"

Đúng như tên gọi, Gia Đình Trái Dấu xoay quanh vợ chồng ông Phi bà Ánh với tính cách hoàn toàn trái ngược. Ông Phi điềm đạm, cẩn thận, chu đáo bao nhiêu thì bà Ánh lại nhõng nhẽo, quen được nuông chiều, vô lo vô nghĩ. Ngay cả khi chồng bị sa thải, bà Ánh vẫn hồn nhiên chẳng biết gì, vẫn bắt cả nhà phải quan tâm cưng chiều mọi ý thích của mình.

Khán giả phát mệt với nữ chính nhõng nhẽo

Ngay từ tập đầu, hình tượng nữ chính hơn 50 tuổi, có hai con đã lớn nhưng vẫn trẻ con hay dỗi hờn đã khiến khán giả mệt mỏi. Ở những tập gần đây, biên kịch Gia Đình Trái Dấu cho bà Ánh bắt đầu thay đổi, biết chia sẻ khó khăn với chồng bằng cách xin đi làm tạp vụ ở nhà hàng, rồi lại đi làm shipper. Từ đó nhiều tình huống dở khóc dở cười đã diễn ra như bà Ánh quét dọn đúng chỗ ông Phi cùng đồng nghiệp đến ăn, đi làm shipper thì khách không nhận hàng vì giao quá chậm khiến cơm rang thì nguội, trà sữa thì tan hết đá.

Hai vợ chồng gặp rắc rối khi đi làm shipper

Hai vợ chồng bà Ánh đều giấu nhẹm chuyện mình đi làm shipper để đối phương không lo lắng, đều cố tỏ ra mình ổn. Người thì kể rằng mình đi chụp ảnh với chị họ, người nói dối mình sang nhà bạn chơi cờ. Đồ ăn mà khách trả lại thì hai vợ chồng nhận rằng mình thèm nên mua về. Lẽ ra tình huống này sẽ rất cảm động, cho thấy ông Phi bà Ánh dù có gặp khó khăn vẫn luôn yêu thương và nghĩ đến nửa kia, nhưng khán giả chỉ thấy "cảm lạnh" vì trước đó đã xem quá nhiều tình tiết vô lý về chuyện đi làm shipper của hai vợ chồng.

Tình huống cảm động nhưng khán giả lại thấy "cảm lạnh".

Shipper là ngành nghề phổ biến nhiều năm ở Việt Nam nhưng biên kịch Gia Đình Trái Dấu lại vẽ ra những tình huống ngô nghê đến khó hiểu, như bà Ánh lấy căn cước của con gái để đăng ký làm việc, khách đặt trà sữa thì ông Phi lại giao cho khách cà phê… Biết rằng ê kíp muốn tô đậm những khó khăn mà hai vợ chồng gặp phải nhưng lại khiến người xem bức xúc vì câu chuyện quá phi lý và không thể đồng cảm với nhân vật.