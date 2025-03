Phim của Nguyễn Quang Dũng rời rạp

TPO - "Yêu nhầm bạn thân" rời rạp sau khi thu 21 tỷ đồng. Hai bộ phim ra rạp mùa Tết gồm "Bộ tứ báo thủ" và "Nụ hôn bạc tỷ" đều giảm mạnh doanh thu sau hơn một tháng phát hành.

Theo thông tin từ Box Office Vietnam, Yêu nhầm bạn thân không còn suất chiếu từ 2/3. Tác phẩm của Nguyễn Quang Dũng là phim Việt chiếu Tết đầu tiên của năm 2025 rời rạp. Doanh thu của phim đến khi rời rạp khoảng 21,5 tỷ đồng.

Hiện, ba bộ phim oanh tạc mùa Tết doanh thu giảm mạnh. Giữ được sức hút lâu nhất là Nụ hôn bạc tỷ. Phim đứng thứ 6 trong bảng tổng sắp doanh thu ngày 2/3.

Trong ngày cuối tuần, phim của Thu Trang bán 4.420 vé/367 suất chiếu, thu 437,2 triệu đồng. Doanh số phim đang ở mức 209 tỷ đồng.

Bộ tứ báo thủ chỉ còn khoảng 78 suất chiếu, bán được 963 vé và thu 88,8 triệu đồng trong ngày cuối tuần. Phim của Trấn Thành thu 331,7 tỷ đồng, đang là phim Việt có doanh thu cao nhất đầu năm 2025.

Trong số bốn bộ phim ra mắt dịp Tết, Yêu nhầm bạn thân đuối sức nhất, cả về doanh thu phòng vé lẫn truyền thông. Khán giả chỉ nhớ đến cuộc đua giữa Thu Trang và Trấn Thành. Nguyễn Quang Dũng hụt hơi, mờ nhạt với bộ phim remake có chất lượng trung bình.

Nhà gia tiên của Huỳnh Lập không đối thủ phòng vé ngày cuối tuần. Phim bán 115.224 vé/4.556 suất chiếu, thu hơn 10 tỷ đồng. Tổng doanh số phim đang vào khoảng 182 tỷ đồng, sớm vượt mốc 200 tỷ đồng.

Đứng thứ hai là Anh trai say hi: Kẻ phản diện tạo nên người hùng. Phim bán 14.579 vé/189 suất chiếu, thu 3,3 tỷ đồng. Phim tài liệu về concert Anh trai say hi đang có tổng doanh số là 12,1 tỷ đồng.

Hố tử thần gây chú ý vì bán hơn 9.500 vé/38 suất chiếu, thu 1,59 tỷ đồng. Tác phẩm của đạo diễn lừng danh Christopher Nolan ra mắt năm 2014 được chiếu lại với định dạng IMAX hút khán giả tại TPHCM và Hà Nội.

Phim Việt dịp lễ Quốc tế Phụ nữ ảm đạm sau khi Chốt đơn (Hoa hậu Thùy Tiên đóng chính) dời lịch chiếu sang tháng 6. Quỷ nhập tràng của Nhất Trung "một mình một ngựa", có nhiều lợi thế.

Quỷ nhập tràng chỉ cạnh tranh với Nhà gia tiên (ra rạp giữa tháng 2, đang có doanh số hơn 182 tỷ đồng, theo số liệu của Box Office Vietnam). Điều này khiến cuộc đua phòng vé ít hấp dẫn hơn.