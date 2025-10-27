Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Phía tây Quảng Ngãi sạt lở nhiều nơi, gần 500 hộ dân bị cô lập

Nguyễn Ngọc
TPO - Ảnh hưởng mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực ở phía tây tỉnh Quảng Ngãi sạt lở đất gây chia cắt. Tại xã Đăk Plô gần 500 hộ/1.500 nhân khẩu bị cô lập. Chính quyền xã đã khẩn trương di dời 26 hộ/116 nhân khẩu ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở, lũ quét.

Ngày 27/10, ông Nguyễn Văn Vĩnh – Chủ tịch UBND xã Đăk Plô (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, do ảnh hưởng mưa lớn kéo dài, từ ngày 25 đến 27/10 trên địa bàn xã xảy ra mưa lớn kéo dài, gây sạt lở đất, chia cắt nhiều tuyến đường huyết mạch dẫn vào Trung tâm xã. Hiện chính quyền đã căng dây, biển cảnh báo tại các khu vực ngập lụt, sạt lở nguy hiểm để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân.

Theo đó, nhiều tuyến đường trên địa bàn xã Đăk Plô bị sạt lở, giao thông tạm thời bị chia cắt, gồm: tuyến từ thôn Đăk Roóc Nầm đến UBND xã; tuyến ĐH81 từ thôn Măng Khên đến UBND xã; tuyến ĐH83; các tuyến từ thôn Peng Lang đi thôn Đăk Boók.

52bccf96c6074b591216-795.jpg
Nhiều tuyến đường huyết mạch vào trung tâm xã Đăk Plô bị sạt lở chia cắt.

“Các tuyến đường này bị sạt lở khiến 449 hộ với hơn 1.500 khẩu ở các thôn Đăk Boók, Peng Lang, Bung Tôn, Bung Koong bị cô lập. Xã đã cử lực lượng bám sát thông tin tại 4 thôn này, sẵn sàng cung cấp nhu yếu phẩm, lương thực và thuốc men khi người dân có nhu cầu”, ông Vĩnh nói.

Theo lãnh đạo xã, khi thời tiết ổn định, địa phương sẽ huy động máy móc, thiết bị vào khắc phục các điểm sạt lở nhằm sớm thông tuyến giao thông. Tuy nhiên, việc này còn phụ thuộc nhiều vào điều kiện thời tiết, bởi nếu đưa máy móc vào lúc mưa lớn, nguy cơ sạt lở tiếp tục xảy ra sẽ rất nguy hiểm.

Cũng tại xã Đăk Plô, do mưa lớn cộng với nước từ thượng nguồn đổ về nhanh khiến suối dâng cao, gây nguy hiểm cho hàng chục hộ dân ở thôn Bung Tôn. Trước tình hình trên, chính quyền địa phương đã tổ chức di dời 26 hộ/116 nhân khẩu đến nơi ở tạm để đảm bảo an toàn.

4387220407212891003.jpg
4965627661feeca0b5ef.jpg
UBND xã Đăk Plô đã khẩn trương tổ chức di dời 26 hộ/116 nhân khẩu ở thôn Bung Tôn đến ở nơi an toàn.

Tại xã Tây Trà Bồng, chính quyền đã tổ chức di dời, sơ tán 80 hộ/132 khẩu tại các thôn Tây, Vàng, Trà Linh, Trà Vân, Cà Đam, Bắc Dương có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét đến nơi an toàn.

Sáng nay 27/10, Ban Quản lý cảng Sa Kỳ thông tin, tuyến vận tải hành khách đường biển Sa Kỳ - Lý Sơn và ngược lại đã hoạt động trở lại từ hôm qua, ngày 26/10 sau gần một tuần phải tạm dừng do thời tiết trên biển xấu.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 27/10, các khu vực TP. Huế, thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi dự báo có mưa lớn 150-350mm, cục bộ trên 500mm.

Nguyễn Ngọc
