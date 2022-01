Phê bình Giám đốc Sở GD&ĐT, Chủ tịch UBND TP Bắc Giang vì để xảy ra dịch ở trường tiểu học

TPO - Liên quan đến ổ dịch tại Trường Tiểu học Ngô Sĩ Liên (TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang), Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có văn bản phê bình Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Giang, Chủ tịch UBND TP Bắc Giang.

Liên quan đến ổ dịch tại Trường Tiểu học Ngô Sĩ Liên (TP Bắc Giang), Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có văn bản gửi các cơ quan: Công an tỉnh, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Thành ủy, UBND TP Bắc Giang, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Phòng, chống dịch COVID-19 TP Bắc Giang.

Theo đó, để kịp thời xử lý trách nhiệm và sớm kiểm soát ổ dịch tại Trường Tiểu học Ngô Sĩ Liên, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: Chấn chỉnh, xử lý trách nhiệm đối với tập thể: Sở Giáo dục và Đào tạo; BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 TP Bắc Giang, UBND TP Bắc Giang.

Về cá nhân, phê bình Giám đốc Sở GD&ĐT; Trưởng BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 TP Bắc Giang; Chủ tịch UBND TP Bắc Giang.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu Giám đốc GD&ĐT; Trưởng BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 TP Bắc Giang tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, xử lý kỷ luật các tập thể, cá nhân liên quan để xảy ra ổ dịch tại các trường học trên địa bàn thành phố. Báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 10/1/2022.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang giao Công an tỉnh chỉ đạo Công an TP Bắc Giang khẩn trương điều tra, xử lý các tổ chức, cá nhân liên quan do để xảy ra ổ dịch tại Trường Tiểu học Ngô Sĩ Liên; báo cáo kết quả điều tra, xử lý theo quy định.

Yêu cầu BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 TP Bắc Giang tập trung nguồn lực, bằng mọi biện pháp trong một tuần phải xử lý xong ổ dịch tại Trường Tiểu học Ngô Sĩ Liên, không để phát sinh thêm các ổ dịch mới; tăng cường tuyên truyền, động viên để phụ huynh và cháu học sinh ổn định tâm lý, tránh hoang mang, lo sợ.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tích cực phối hợp, hỗ trợ TP Bắc Giang khẩn trương xử lý xong ổ dịch tại Trường Tiểu học Ngô Sĩ Liên và các ổ dịch khác liên quan đến trường học trên địa bàn toàn tỉnh.

Được biết, từ ngày 29/12/2021 đến nay, ổ dịch tại Trường Tiểu học Ngô Sĩ Liên tiếp tục gia tăng số ca nhiễm. Đến 21 giờ ngày 2/1/2022, tổng số trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 là 88 người.