Phẫu thuật lấy răng ngầm mọc ‘nhầm chỗ’ hiếm gặp

TPO - Nhiều ngày sống trong đau đớn do răng khôn hàm trên mọc ‘nhầm chỗ” gây viêm xoang mạn tính, thoái hóa polyp, hôi mũi họng, nguy cơ dẫn tới các biến chứng nguy hiểm ở tai, mắt, nội sọ…, một nữ bệnh nhân tại Huế vừa được phẫu thuật thành công để loại bỏ.

Chiều 8/3, thông tin từ Bệnh viện Trung ương Huế (cơ sở 2 tại thị xã Phong Điền, TP Huế) cho biết, các y, bác sĩ thuộc đơn vị vừa phẫu thuật thành công lấy bỏ răng khôn hàm trên ngầm nằm lạc chỗ trong xoang hàm.

Các bác sĩ chuyên khoa của bệnh viện xác định, đây là ca mổ khó, cần thao tác chính xác và có sự hỗ trợ của thiết bị hiện đại.

Trước đó, bệnh nhân N.T.N. P. (21 tuổi, ngụ thị xã Phong Điền, Huế) nhập viện trong tình trạng đau nhức vùng má phải, nướu vùng răng cối hàm trên chảy dịch, hôi mũi họng. Kết quả CT scan xác định răng khôn ngầm mọc “lạc chỗ” trong lòng xoang hàm, dày niêm mạc, thoái hóa polyp xoang hàm.

Để xử lý trường hợp răng khôn mọc ngầm hiếm gặp này, ê kíp liên chuyên khoa Răng Hàm Mặt - Tai Mũi Họng thuộc cơ sở 2 Bệnh viện Trung ương Huế đã trực tiếp phẫu thuật cho bệnh nhân.

Quá trình thực hiện dựa trên hình ảnh đo đạc của hệ thống CT Conebeam Newton hiện đại cho hình ảnh ba chiều rõ nét các phần ở cấu trúc xương hàm. Từ đó, các bác sĩ chẩn đoán chính xác và đưa ra chỉ định tối ưu nhất.

Đây là ca bệnh khó do răng nằm lâu trong xoang hàm gây viêm xoang mạn tính, thoái hóa polyp, răng kích thước lớn (6 x 7 x 14 mm) không thể lấy qua lỗ thông tự nhiên. Các bác sĩ đã hội chẩn, đưa ra quy trình phẫu thuật bài bản, ứng dụng các kỹ thuật mới, ít xâm lấn. Sau đó, ca mổ đã diễn ra thành công, răng ngầm cùng tổ chức bao răng được lấy ra an toàn. Sau can thiệp phẫu thuật, sức khỏe nữ bệnh nhân N.T.N. P. tiến triển tốt.

Theo Trần Xuân Phú - Phó Giám đốc Trung tâm Răng - Hàm - Mặt (Bệnh viện Trung ương Huế, răng ngầm lạc chỗ vào xoang hàm là trường hợp khá hiếm gặp, gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm như viêm xoang hàm mạn tính, đau nhức âm ỉ vùng mặt, chảy mủ dịch hôi ở mũi họng, miệng. Nếu không được điều trị sớm và đúng cách có thể dẫn tới các biến chứng nguy hiểm ở tai, mắt, nội sọ.