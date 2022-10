Phẫu thuật lấy bướu gần 1 kg trên cổ một phụ nữ

TPO - Bệnh nhân đã được các bác sĩ phẫu thuật bóc tách lấy túi bướu nặng gần 1kg nằm ở cổ.

Ngày 17/10, bệnh nhân N.T.C.D (SN 1987, ngụ TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) đã ổn định sức khỏe sau khi được phẫu thuật cắt bỏ túi bướu nặng gần 1kg ở vùng cổ.

Trước đó vào ngày 12/10, bệnh nhân N.T.C.D nhập viện tại Khoa ngoại chấn thương chỉnh hình - Phục hồi chức năng Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ Đồng Nai trong tình trạng có một khối bướu to vùng cổ. Bệnh nhân D cho biết đã phát hiện bị bướu cổ từ 2 năm trước và có đi khám tại 1 số bệnh viện nhưng do điều kiện kinh tế khó khăn nên không điều trị can thiệp. Gần đây, bướu có dấu hiệu phát triển nhanh, gây biến dạng vùng cổ, chèn ép đường thở.

Sau khi thăm khám, bác sĩ xác định bệnh nhân D có bướu lớn (kích thước 15x10cm) ở vùng cổ, kéo dài từ góc hàm bên trái đến hõm ức, cần phải phẫu thuật. Trước khi phẫu thuật, bệnh nhân D được làm sinh thiết bằng kỹ thuật FNA và cho kết quả bướu lành tính.

Bệnh nhân D đã được các bác sĩ tiến hành phẫu thuật, bóc tách bướu cổ và lấy ra một túi bướu to bằng quả bưởi nặng gần 1kg. Sau ca phẫu thuật, bệnh nhân D đã hồi phục tốt, sức khỏe ổn định, có thể ăn uống, nói chuyện bình thường, không còn khó thở, không khàn tiếng như trước.

BSCKI Trần Ngọc Lưỡng, người tham gia ca phẫu thuật cho biết việc bóc tách phải rất cẩn thận và tỉ mỉ do trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ nhận thấy bướu lớn, có nhiều thuỳ dính và chèn lên thần kinh thanh quản quặt ngược, bó mạch cảnh trái, khí quản. Trường hợp này, nếu không phẫu thuật, túi bướu khổng lồ sẽ gây chèn ép đường thở, khàn tiếng, ảnh hưởng đến sinh hoạt và gây tâm lí mặc cảm cho người bệnh.