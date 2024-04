Phát triển thương hiệu 'Thủy sản Đắc Lộc' lên tầm cao mới

Thành lập từ năm 2006, đến nay Công ty TNHH Thủy sản Ðắc Lộc (Công ty Đắc Lộc) đã phát triển lên một tầm cao mới, không chỉ là doanh nghiệp thủy sản tiêu biểu của Phú Yên mà còn là một trong những doanh nghiệp cung cấp tôm giống chất lượng cao hàng đầu tại Việt Nam.

Nhà cung cấp tôm giống chất lượng, uy tín hàng đầu

Công ty Ðắc Lộc hoạt động nhiều lĩnh vực, nhưng chính là sản xuất giống và nuôi trồng thủy sản. Hiện khu sản xuất giống thủy sản công nghệ cao của công ty có diện tích 50ha ở xã Xuân Hải (TX Sông Cầu). Khu sản xuất này được đầu tư khép kín, cơ sở hạ tầng đồng bộ, trang thiết bị hiện đại gồm 3 trại nuôi tôm bố mẹ với công suất 50 triệu Nauplius/ngày, 11 trại sản xuất giống đạt công suất 3,5 tỉ Postlarvae/năm. Ngoài ra, công ty còn xây dựng khu nuôi tôm thực nghiệm để nghiên cứu, trình diễn các mô hình nuôi tiên tiến cũng như kiểm chứng chất lượng tôm giống.

Bà Nguyễn Thị Nga, Giám đốc Công ty Đắc Lộc, cho biết: Thủy sản Đắc Lộc luôn đặt mục tiêu tạo ra con tôm giống chất lượng cao, sạch mầm bệnh. Để làm được điều này, Đắc Lộc đã không ngừng nghiên cứu, đầu tư trang thiết bị, cập nhật công nghệ mới, tìm kiếm giải pháp để nâng cao chất lượng con giống từng ngày.

Vững vàng tiến ra biển lớn

Khoa học công nghệ đóng vai trò then chốt trong sản xuất. Nắm bắt được điều đó, Công ty Đắc Lộc luôn chú trọng đầu tư ứng dụng, nghiên cứu KHCN vào sản xuất. Công ty đầu tư hệ thống sản xuất thức ăn tươi sống cho tôm, công nghệ xử lý nước UF tiêu diệt các tác nhân gây bệnh như vi rút, vi khuẩn, ký sinh trùng. Có hệ thống phòng thí nghiệm với trang thiết bị hiện đại, nhân sự có trình độ chuyên môn để chẩn đoán bệnh thủy sản. Hiện phòng thí nghiệm được công nhận đạt ISO 17025, giám sát được 8 loại bệnh trên tôm thẻ.

Duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Global GAP, công ty đạt chứng nhận từ năm 2013 đến nay. Đặc biệt, để tạo ra con giống sạch bệnh, công ty quản lý sản xuất theo quy trình an toàn sinh học từ đầu vào đến đầu ra. Dưới sự giám sát, hướng dẫn của Cục Thú y, năm 2023 công ty đã được cấp giấy chứng nhận An toàn dịch bệnh theo quy định của Việt Nam và khuyến cáo của tổ chức Thú y thế giới cho lĩnh vực sản xuất giống và nuôi thương phẩm. Đây là thành quả và là động lực để công ty tiếp tục nghiên cứu đưa ra thị trường sản phẩm có chất lượng tốt, sạch bệnh và ổn định, là mấu chốt để giữ vững và khẳng định thương hiệu Thủy sản Đắc Lộc.

Với sự phát triển ổn định và liên tục trong nhiều năm qua, Thủy sản Đắc Lộc đã khẳng định tên tuổi qua nhiều giải thưởng uy tín như: Giải thưởng Bông lúa vàng Việt Nam do Bộ NN&PTNT trao tặng; Thương hiệu vàng nông nghiệp Việt Nam do Tổng hội NN&PTNT trao tặng; Chứng nhận bảng vàng “Doanh nghiệp KH&CN sáng tạo xuất sắc năm 2023” do Hiệp hội Doanh nghiệp KH&CN Việt Nam trao tặng và nhiều giải thưởng danh giá khác

Mới đây, Công ty Đắc Lộc vinh dự nhận danh hiệu Thương hiệu tín nhiệm hàng đầu Châu Á và Giám đốc Nguyễn Thị Nga cũng được vinh danh là Nhà lãnh đạo xuất sắc Châu Á tại lễ trao giải Asia Top Brand Awards 2023. Đây là giải thưởng danh giá nhằm tôn vinh những tổ chức, cá nhân có đóng góp quan trọng trong sự phát triển và thịnh vượng của kinh tế châu Á. Những thành công này tiếp tục tạo nền tảng vững chắc để Công ty Đắc Lộc phát triển bền vững và doanh nhân Nguyễn Thị Nga tiếp tục cống hiến, tạo dấu ấn tích cực trên hành trình phát triển và đóng góp cho xã hội.