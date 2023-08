Phát ngôn dung tục về BTS

TPO - Người hâm mộ Kpop tìm lại phát ngôn khiếm nhã của Lizzo về BTS trong bối cảnh nữ ca sĩ thắng giải Grammy vướng vào vụ kiện quấy rối tình dục và bị loạt nhân viên cũ vạch mặt đạo đức giả.

Lizzo là ca sĩ nổi tiếng thế giới, với ba giải Grammy trong sự nghiệp. Cô cũng được biết đến là nhà hoạt động có ảnh hưởng lớn trong phong trào body-positive (tích cực với hình thể), truyền cảm hứng cho nhiều phụ nữ tự tin với thân hình quá khổ.

Tuy nhiên, sự nghiệp và danh tiếng gây dựng suốt 13 năm đang đứng trước nguy cơ sụp đổ sau khi Lizzo bị ba vũ công đệ đơn kiện với hàng loạt cáo buộc gồm: Tạo ra môi trường làm việc thù địch, quấy rối tình dục, xúc phạm tôn giáo, phân biệt chủng tộc, phân biệt đối xử với người khuyết tật và không ngăn chặn hoặc khắc phục hành vi quấy rối.

Chưa dừng lại ở đó, nhiều nhân viên cũ khác cũng đồng loạt tố giọng ca sinh năm 1988 hách dịch, độc ác và đối xử tồi tệ với người khác, khác hẳn những gì thể hiện trước công chúng.

Giữa lúc Lizzo trở thành tâm điểm chỉ trích, người hâm mộ Kpop chia sẻ lại phát ngôn khiếm nhã của nữ ca sĩ với nhóm nhạc nam Hàn Quốc BTS.

Ngày 29/8/2019, CBC Music đăng lên kênh YouTube video ghi lại phản ứng của Lizzo khi lần đầu tiên nghe nhạc BTS, cụ thể là ca khúc Boy With Luv.

Ban đầu, Lizzo đưa ra nhận xét lành mạnh: “Đợi đã, đây có phải là BTS không? Ôi chúa ơi! Hãy tiếp tục phát đi, tôi chưa bao giờ nghe bài hát của BTS”.

Tuy nhiên, diễn biến tiếp theo dường như đi quá xa. Cô cho rằng bài hát mang đến cảm giác hưng phấn tình dục. Cô cũng tuyên bố sẽ hợp tác với BTS nhưng không chắc về việc có bị cuốn vào chuyện tình chớp nhoáng với từng thành viên hay không.

“Tốt hơn hết là tắt cái này đi. Tôi sắp có thai rồi. Nếu tôi có thể hợp tác với BTS, điều đó nghe có vẻ thú vị! Tôi không biết mình có thể vượt qua buổi quay mà không quan hệ tình dục với tất cả bọn họ hay không. Tôi đùa thôi. Chúa ơi, thật khủng khiếp khi nói điều này. Con xin lỗi, mẹ”, nữ ca sĩ nói.

Đoạn video được chia sẻ trên nền tảng X (trước đây là Twitter) với hàng chục nghìn lượt xem. Các Army (tên gọi chung cho fan BTS) cho biết sau khi xem video, họ không còn ngạc nhiên trước những cáo buộc chống lại Lizzo. Họ bức xúc khi thần tượng phải nhận những bình luận tục tĩu, phản cảm từ Lizzo.

Army cũng nhắc lại chuyện BTS bị phân biệt chủng tộc vào năm 2021 do nữ ca sĩ SZA tuyên bố các chàng trai nhà HYBE phớt lờ cô khi Lizzo giới thiệu họ với nhau trong show diễn của Harry Style. Thời điểm đó, BTS bị fan SZA mắng là “những chàng trai đồng tính có đôi mắt xếch” và nhiều từ ngữ miệt thị khác. Sau đó, nhiều khán giả xem show lên tiếng bênh vực BTS, chỉ trích SZA dối trá vì cô và V có ôm nhau chào hỏi. SZA sau đó phải xin lỗi và xóa những bình luận gây hiểu nhầm.

Fan BTS lên án Lizzo biết rõ sự việc nhưng không có động thái gì giúp đỡ BTS, khiến họ phải chịu oan ức.

“Còn nhớ năm xưa khi Army chỉ trích Lizzo vì nhận xét thô thiển về BTS, mọi người chế giễu chúng tôi quá nhạy cảm và bảo để cho mọi chuyện qua đi. Giờ đây, sự thật đã được phơi bày”.

“Tôi đã nói với mọi người có điều gì mờ ám về Lizzo. Tôi ghét cô ta ngay từ khi cô ta nói muốn quan hệ tình dục với các thành viên BTS để được hợp tác cùng”.

“Tôi đã có chút lấn cấn về Lizzo khi cô ta đứng về phía bạn mình (SZA) thay vì bảo vệ BTS trong buổi biểu diễn của Harry Style. Giờ đây, toàn bộ sự thật đã được tiết lộ”.

“Kể từ thời điểm Lizzo ủng hộ những gì SZA làm với BTS và thấy hàng nghìn người gọi BTS là phân biệt chủng tộc và chống người da đen, tôi biết cô ta thật xấu xa, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ cô ta lại tồi tệ đến thế”.

Ở một diễn biến khác, Beyoncé được cho là bỏ qua tên Lizzo trong khi hát ca khúc Break My Soul (The Queens Remix) trong đêm diễn ở Foxborough (tiểu bang Massachusetts, Mỹ) vào tối 1/8.

Ban đầu, lời bài hát có câu: “Rosetta Tharpe, Santigold, (Vogue) Bessie Smith, Nina Simone (Vogue), Betty Davis, Solange Knowles. Badu, Lizzo, Kelly Rowl’ (You know you can do it)”.

Tuy nhiên, video do khán giả quay lại và đăng trên X cho thấy nàng “Ong Chúa” hát: “Betty Davis, Solange Knowles. Badu, Badu, Badu, Badu”.

Cách xử lý này của Beyoncé nhận được đánh giá tích cực từ cư dân mạng, khen cô EQ cao.

Lizzo hiện vẫn giữ im lặng trước việc bị kiện.

