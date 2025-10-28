Phát ngôn mới của Hương Giang khiến netizen nhắc lại chuyện cũ với Đình Tú?

HHTO - Dù Đình Tú và Hương Giang đều đã có hạnh phúc riêng thì mới đây, nữ diễn viên có một bài đăng khiến netizen suy đoán phải chăng cô đang ẩn ý về người cũ?

Hương Giang và Đình Tú đã từng có một chuyện tình đẹp kéo dài suốt 5 năm. Những tưởng cả hai sẽ bên nhau trọn đời thì lại đột ngột thông báo kết thúc chuyện tình cảm vào giữa năm 2022. Tuy không tiết lộ lý do tan vỡ, Hương Giang và Đình Tú được xem là “chia tay kiểu mẫu” khi không hề nói xấu đối phương.

Hương Giang đã có bạn trai mới và sinh con

Sau đó, Hương Giang đã có bạn trai, sinh con trai vào năm ngoái và tận hưởng cuộc sống sang chảnh viên mãn. Còn Đình Tú đang chuẩn bị làm đám cưới với Ngọc Huyền và thời gian này, cặp đôi liên tục chia sẻ video chuẩn bị cho hôn lễ như thử váy cưới, chọn áo dài, ăn thử các món trong tiệc đãi khách.

Đình Tú và Ngọc Huyền chuẩn bị làm đám cưới

Nhưng mới đây, Hương Giang lại có bài đăng dài nói về chuyện hôn nhân. Cô cho rằng kết hôn hay không đều có những điều khiến mọi người phải hối hận. Nữ diễn viên quan niệm hạnh phúc không nằm ở tờ giấy hôn thú mà quan trọng là bạn có đang sống thật với trái tim mình hay không.

Hương Giang chưa làm đám cưới với bạn trai hiện tại, chính vì thế mà một số netizen suy đoán cô đang ẩn ý nhắc đến chuyện Đình Tú chuẩn bị kết hôn với Ngọc Huyền. Sau đó. Nữ diễn viên cho rằng nhiều người chỉ muốn thấy điều họ muốn thấy chứ không phải điều cô đang nói. Cùng một câu chuyện nhưng mỗi người lại soi bằng lăng kính khác nhau. Nữ diễn viên chỉ có một vài suy nghĩ và ghi lại, chia sẻ mà thôi.

Hương Giang bị cho là nhắc đến người cũ khi đăng bài nói về chuyện hôn nhân

Lâu nay, Hương Giang vẫn thường xuyên đăng tải các triết lý, chiêm nghiệm cuộc sống lên trang cá nhân, có thời gian từng bị hiểu nhầm là vẫn vương vấn người cũ Đình Tú. Hy vọng sau khi cả Hương Giang và Đình Tú đều có hạnh phúc riêng, hai người sẽ không bị netizen nhắc lại chuyện xưa.