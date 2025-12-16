Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Phát hiện xe khách chở nhiều bao tải chứa thịt nghi động vật hoang dã

Nguyễn Thành
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 16/12, Công an Đà Nẵng phát hiện một xe khách chở nhiều thùng xốp, bao tải chứa số lượng lớn thịt động vật đông lạnh. Đáng chú ý, trong đó có 11 con cầy và nhiều động vật chưa xác định chủng loại, nghi là động vật hoang dã.

Ngày 16/12, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng cho biết đã bàn giao Phòng Cảnh sát kinh tế vụ việc một xe khách chở số lượng lớn thịt nghi là động vật hoang dã.

dong-vat-7907.jpg
Số tang vật được phát hiện trên xe khách.

Trước đó, ngày 15/12, Tổ công tác thuộc Trạm Cảnh sát giao thông Hòa Nhơn (thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Đà Nẵng) tuần tra trên tuyến hầm Hải Vân đã kiểm tra xe khách BKS 74H-010…chạy tuyến Lao Bảo - Đà Nẵng có dấu hiệu nghi vấn.

Tiến hành kiểm tra xe khách, lực lượng chức năng phát hiện nhiều thùng xốp, bao tải chứa số lượng lớn thịt động vật đông lạnh. Đáng chú ý, trong đó có 11 con cầy và nhiều động vật chưa xác định chủng loại, nghi là động vật hoang dã. Tài xế xe khách không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Phòng Cảnh sát giao thông đã phối hợp đưa người, xe và tang vật về Công an phường Hải Vân. Đồng thời, bàn giao cho Phòng cảnh sát kinh tế Công an thành phố tiếp tục xác minh, xử lý.

Nguyễn Thành
#Buôn bán động vật hoang dã trái phép #Phát hiện và xử lý xe chở thịt động vật #Nghi vấn nguồn gốc động vật hoang dã #Truy quét hoạt động buôn bán trái phép #Công tác kiểm tra và bắt giữ động vật hoang dã #đà nẵng #công an tp đà nẵng

