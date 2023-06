Phát hiện tài xế có lệnh bắt từ ô tô hết hạn kiểm định

TPO - Từ ô tô hết hạn kiểm định an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường, lực lượng CSGT phát hiện nam tài xế có quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam của cơ quan công an về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ngày 9/6, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt (PC08) Công an TPHCM cho biết, Đội CSGT Bình Triệu vừa bàn giao Nguyễn Văn Chiến (24 tuổi, quê Quảng Ngãi) cho cơ quan công an xử lý theo thẩm quyền. Trước đó, khoảng 9h45 ngày 8/6, tổ công tác của Đội CSGT Bình Triệu làm nhiệm vụ tại vòng xoay Linh Xuân (phường Linh Xuân, TP Thủ Đức) và phát hiện Chiến điều khiển ô tô biển số tỉnh Quảng Ngãi hết hạn kiểm định an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường nên ra hiệu dừng xe. Qua xác minh, ô tô này được Chiến thuê của ông H.K.P (30 tuổi, quê Quảng Ngãi) từ ngày 8/5/2023 đến nay. Ông P đã nhiều lần liên lạc yêu cầu trả xe nhưng Chiến không hợp tác. Nhận thấy biểu hiện nghi vấn, tổ công tác đã đưa Chiến cùng xe ô tô về Công an phường Linh Xuân để tiếp tục điều tra, xác minh. Tại đây, qua đấu tranh khai thác, Công an phường Linh Xuân xác định Chiến đã có quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Quảng Ngãi về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý.

Hoàng Thuận