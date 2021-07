Phát hiện sai phạm hơn 13,6 tỷ đồng tại 40 đơn vị ở Gia Lai

TPO - 6 tháng đầu năm 2021, cơ quan chức năng Gia Lai phát hiện 40 đơn vị sai phạm với tổng số tiền 13,6 tỷ đồng.

Theo báo cáo của các ban, ngành tại hội nghị ngày 2/7, 6 tháng đầu năm 2021, ngành thanh tra của tỉnh Gia Lai thanh tra hành chính 69 cuộc tại 140 đơn vị, đã kết thúc 42 cuộc tại 60 đơn vị, qua đó phát hiện 40 đơn vị sai phạm với tổng số tiền hơn 13,6 tỷ đồng.

Cũng trong 6 tháng đầu năm, Gia Lai có 480 doanh nghiệp và 165 chi nhánh thành lập mới với tổng vốn đăng ký hơn 4,1 nghìn tỷ đồng (giảm 3,4% so với cùng kỳ); xử lý giải thể 69 doanh nghiệp, 162 doanh nghiệp tạm dừng hoạt động, 121 doanh nghiệp đăng ký hoạt động trở lại.

Đặc biệt, Gia Lai xảy ra 355 vụ phạm pháp hình sự, làm chết 9 người, bị thương 79 người, tổng thiệt hại về tài sản khoảng 81,3 tỷ đồng; phát hiện, xử lý 86 vụ, 114 đối tượng phạm tội về ma túy.

Ngoài những tồn tại, hạn chế, 6 tháng qua dù gặp khó khăn bởi dịch COVID-19 nhưng Gia Lai vẫn đạt được nhiều kết quả phát triển kinh tế - xã hội đáng khích lệ.

Cụ thể, tổng giá trị sản xuất công nghiệp của địa phương đạt hơn 11 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 17% so với cùng kỳ năm trước; tổng vốn đầu tư toàn xã hội tại Gia Lai ước đạt gần 33,5 nghìn tỷ đồng, tăng 2,77 lần so với cùng kỳ, bằng hơn 47,8% chỉ tiêu Nghị quyết Đảng bộ tỉnh đề ra. Một nửa trong số này được tạo ra chủ yếu do việc triển khai các dự án điện gió tại địa phương, với số vốn hơn 17 nghìn tỷ đồng.

Đặc biệt, 6 tháng qua, Gia Lai có hơn 228 nghìn lượt khách đến du lịch, doanh thu du lịch ước đạt 137 tỷ đồng; tổ chức thành công Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 62.

Bên cạnh đó, hiện Gia Lai có 33 dự án chăn nuôi công nghệ cao đã được cho chủ trương đầu tư, với số vốn hơn 4,5 nghìn tỷ đồng, trong đó 10 dự án đã đi vào hoạt động với hơn 27 nghìn con bò và hơn 129 nghìn con heo.

Cùng với đó, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở Gia Lai tiếp tục được chỉ đạo thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra, vừa công nhận 17 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số đạt chuẩn nông thôn mới lên 87/222 xã.