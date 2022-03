Phát hiện ô tô ‘nhồi’ đầy hàng cấm, kit test COVID-19 nhập lậu khi qua Huế

TPO - Một doanh nghiệp dệt may tại TT-Huế vừa bị xử phạt gần 300 triệu đồng do xả nước thải vượt 11,5 lần so với quy chuẩn kỹ thuật về chất thải, gây ô nhiễm môi trường, cũng như không thực hiện lưu giữ chất thải rắn theo đúng quy định.