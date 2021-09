Phát hiện mẫu giấy đi đường mới ở Hà Nội ‘quét mã không thấy thông tin’

Trong khi đó trao đổi với phóng viên báo chí chiều nay, Trung tá Đào Trọng Nghĩa, Trưởng công an phường Mai Dịch (quận Bắc Từ Liêm) xác nhận, đã nắm bắt được thông tin về trường hợp anh Hoàng Văn P. (người bị tổ liên ngành chốt Cầu Diễn xử lý, bàn giao cho công an phường Mai Dịch sáng nay) sử dụng giấy đi đường theo mẫu mới nhưng được viết tay. Ông Nghĩa xác nhận ngày hôm qua do phần hệ thống cấp giấy đi đường bị lỗi mã QR code, do vậy để kịp thời cho người dân sử dụng vào sáng 8/9 các thông tin trong trong nhiều giấy được cấp phải ghi bằng tay (bút mực), đặc biệt với mã QC code cũng chưa được chạy hoàn thện nên công an phường đã ghi dòng chữ bút mực bên dưới “Ngày 6/9/2021 do phần mềm lỗi nên chưa cấp được mã QR”. Với giấy đi đường của anh P., ông khẳng định, đây là giấy đi đường được cấp đúng.