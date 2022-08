Phát hiện đường dây mua, bán giấy đăng ký mô tô giả

TPO - Ngày 11/8, Công an huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn cho biết đang tiến hành điều tra, làm rõ các trường hợp mua bán giấy tờ đăng ký xe mô tô, xe gắn máy giả về để sử dụng nhằm đối phó với lực lượng chức năng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại Quốc lộ 4A, thuộc địa phận thôn Cốc Nam, xã Tân Mỹ, Công an huyện Văn Lãng kiểm tra phương tiện xe mô tô, nhãn hiệu HONDA VISON, biển kiểm soát 12V-180.58 do Dương Công Vững (SN 1982), trú tại xã Nhất Hoà, huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn điều khiển. Khi yêu cầu Vững xuất trình giấy tờ, tổ công tác phát hiện giấy chứng nhận đăng ký xe có dấu và chữ ký giả của nguyên lãnh đạo Công an huyện Văn Lãng.

Tiếp đến, lực lượng chức chức năng triệu tập Dương Ngọc Sơn (SN 1989), trú tại thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn liên quan đến hành vi mua, bán giấy tờ xe giả kể trên.

Mở rộng điều tra, ngày 8/8, công an phát hiện Linh Văn Hải (SN 1975), trú tại xã Gia Miễn, huyện Văn Lãng, Lạng Sơn đang ở bưu điện địa phương đang nhận một bưu phẩm, bên trong là giấy đăng ký xe mô tô biển kiểm soát 12X1-125.67 được đóng dấu và có chữ ký giả của nguyên lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lạng Sơn.

Tại cơ quan công an, các trường hợp trên khai do không có giấy đăng ký xe bản gốc nên đã đặt một người đàn ông ở TP Hồ Chí Minh làm giả giấy đăng ký xe với giá từ 1,2 đến 1,3 triệu đồng/giấy.

