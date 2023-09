Phát hiện dược liệu quý giải rượu nhanh chỉ trong 3 giờ

Khúng khéng được mệnh danh là “cây giải rượu”, từ hàng nghìn năm trước đã được dùng để hỗ trợ chống say, giải độc rượu. Y học hiện đại đã chứng minh, Khúng khéng hỗ trợ đào thải cồn nhanh chỉ trong 0,5 – 3 giờ, làm giảm các triệu chứng khó chịu sau khi uống rượu bia.

Khúng khéng - “Khắc tinh” của bia, rượu

Khúng khéng có tên khoa học là Hovenia dulcis Thunb, còn được gọi với các tên khác như cây chỉ cụ, vạn thọ, kê trảo. Cây chủ yếu phân bố ở khu vực Đông Á như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc. Tại nước ta, cây thường mọc hoang trên đồi núi, ven suối ở các tỉnh miền núi phía Bắc như Lạng Sơn, Cao Bằng.

Khúng khéng có nhiều giá trị dược lý, từ xa xưa đã được Y học cổ truyền phương Đông sử dụng để hỗ trợ thanh nhiệt, mát gan, giải rượu, chống say. Ngày nay, các nghiên cứu khoa học đã chứng minh, Khúng khéng chứa nhiều hoạt chất quý như Ampelopsin, Quercetin, Polysaccharide rất tốt cho gan mật, hỗ trợ bảo vệ gan trước tác hại của bia rượu.

Khúng khéng hỗ trợ làm tăng hoạt động của enzyme ADH và ALDH - 2 enzyme gan sản sinh ra để xử lý cồn. Khi chúng ta uống rượu bia, enzyme ADH sẽ chuyển hóa cồn thành acetaldehyde (một chất độc). Tiếp đó, enzyme ALDH chuyển hóa acetaldehyde thành chất ít độc hơn rồi đào thải ra ngoài. Khúng khéng thúc đẩy hoạt động của 2 enzyme này giúp quá trình chuyển hóa và đào thải rượu bia diễn ra nhanh hơn, làm giảm nồng độ cồn trong máu, giải rượu nhanh chỉ trong 0,5 – 3 giờ, cơ thể mau tỉnh táo hơn.

Sau khi uống rượu bia, nhiều người hay gặp các triệu chứng như nôn nao, chóng mặt, buồn nôn, nôn, đau đầu… Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do nồng độ acetaldehyde trong máu cao. Khúng khéng hỗ trợ đẩy nhanh tốc độ chuyển hóa cồn, hỗ trợ giảm các triệu chứng khó chịu do bia rượu gây ra.

Khúng khéng còn hỗ trợ cải thiện chức năng gan bị tổn thương do bia rượu. Một nghiên cứu lâm sàng tiến hành 6 tháng trên 72 tình nguyện viên bị tổn thương gan, men gan tăng cao do bia rượu cho thấy, những người dùng chiết xuất Khúng khéng có chỉ số men gan AST, ALT, GTP giảm đáng kể so với nhóm dùng giả dược.

Khúng khéng cũng được chứng minh có tác dụng hỗ trợ ngăn ngừa mỡ thừa tích tụ trong gan, hỗ trợ phòng ngừa gan nhiễm mỡ. Đồng thời, Khúng khéng ức chế sự tạo thành collagen ở gan hỗ trợ ngăn ngừa xơ gan, hạn chế sự phát triển xơ gan.

Ứng dụng chiết xuất Khúng khéng trong sản phẩm Việt

Với khả năng bảo vệ gan trước tác hại của rượu bia, Khúng khéng là thành phần chính trong các sản phẩm giải rượu ở Hàn Quốc, Nhật Bản.

Tại Việt Nam, Dược phẩm Tâm Bình – Top 5 Công ty Đông dược Việt Nam uy tín là đơn vị tiên phong ứng dụng chiết xuất Khúng khéng kết hợp với các dược liệu quý để cho ra đời TPBVSK Bổ gan Tâm Bình.

Chiết xuất Khúng khéng trong Bổ gan Tâm Bình nhập khẩu từ Công ty Lifetree - Biotech Hàn Quốc, đã được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc (KFDA) chứng nhận chất lượng và công dụng hỗ trợ bảo vệ gan trước tác hại của rượu bia. Chiết xuất Khúng khéng được bào chế theo công nghệ hiện đại, loại bỏ tạp chất, chuẩn hóa hàm lượng hoạt chất Polysaccharide 185,17mg/g, Quercetin 5,9-8,9mcg/g nên đảm bảo an toàn và gia tăng tác dụng dược lý.

Cùng với Khúng khéng, TPBVSK Bổ gan Tâm Bình có Cà gai leo cũng hỗ trợ giải rượu hiệu quả. Từ xa xưa, nước sắc Cà gai leo đã được dùng cho người say rượu uống để giã rượu, nhanh tỉnh táo, hỗ trợ cải thiện tình trạng mệt mỏi, nhức đầu.

Bổ gan Tâm Bình còn có nhiều thảo dược và tinh chất quý hỗ trợ thanh nhiệt, giải độc, tái tạo tế bào gan, hỗ trợ tăng cường chức năng gan hiệu quả như: Chiết xuất Kế sữa (hàm lượng 90% Silymarin tự nhiên), Novasol Curcumin, Giảo cổ lam, Rau đắng đất, Diệp hạ châu, Actiso…

Với thành phần độc đáo, Bổ gan Tâm Bình có công dụng hỗ trợ giải độc gan, giảm tác hại của rượu bia, thuốc ảnh hưởng đến gan. Đồng thời, hỗ trợ bổ gan và tăng cường chức năng gan, thanh nhiệt, mát gan, bảo vệ gan, giảm triệu chứng mề đay, mẩn ngứa, vàng da, chán ăn, mệt mỏi do chức năng gan kém.

Bổ gan Tâm Bình được bình chọn Hàng Việt Nam chất lượng cao, Top 1 Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích. Sản phẩm là sự lựa chọn tin cậy cho người sử dụng rượu bia muốn bảo vệ gan.

