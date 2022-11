Phát hiện 5 xe tải đổ trộm chất thải trái quy định

TPO - 5 xe tải vận chuyển chất thải từ một công trường xây dựng nhà máy đến đổ trái phép tại khu đất của người dân.

Ngày 20/11, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang phối hợp với Công an huyện Long Thành lập hồ sơ xử lý vụ vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường xảy ra tại xã Lộc An (huyện Long Thành).

Trước đó vào trưa ngày18/11, các trinh sát Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với lực lượng trinh sát Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy Công an huyện Long Thành kiểm tra tại khu vực ấp Thanh Bình (xã Lộc An) và bắt quả tang 5 xe tải đang thực hiện hành vi đổ trộm khoảng 20 tấn chất thải rắn phát sinh trong quá trình xây dựng ra bãi đất trống thuộc quyền sử dụng của ông Bùi Văn Xê (ấp Thanh Bình, xã Lộc An, huyện Long Thành).

Theo kết quả điều tra ban đầu, số chất thải trên được các tài xế vận chuyển từ công trình xây dựng của Công ty TNHH W.S trong khu công nghiệp Long Đức (huyện Long Thành) ra ngoài và lén lút đổ ở khu vực này, gây ảnh hưởng đến môi trường.

Cơ quan chức năng đã lập hồ sơ tạm giữ toàn bộ các phương tiện để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.