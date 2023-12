Phát hiện 2 học sinh lớp 9 chế tạo pháo, rao bán trên mạng

TPO - Hai học sinh lớp 9 ở Lâm Đồng đặt mua hợp chất pha sẵn trên Shopee, Tik Tok Shop rồi chế tạo các quả pháo và rao bán trên mạng xã hội.

Ngày 20/12, nguồn tin từ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) - Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị đã phối hợp với Công an huyện Đức Trọng tổ chức trinh sát, phát hiện 2 học sinh tự chế pháo, đăng lên mạng xã hội để bán.

Thời gian gần đây, qua công tác nắm tình hình, Phòng PA05 phát hiện nhóm đối tượng tại địa phương có dấu hiệu tự chế tạo, buôn bán pháo nổ trên mạng xã hội.

Sau thời gian trinh sát, đến ngày 17/12, Phòng PA05 phối hợp với Công an huyện Đức Trọng phát hiện 2 học sinh lớp 9 là H.N.T và L.H.T.N đang cất giấu trong người một bịch đen chứa nhiều khối trụ tròn nghi pháo.

Khi kiểm tra nơi ở của 2 học sinh này, công an phát hiện, thu giữ 26 viên pháo nghi pháo nổ tự chế, 18 viên pháo nổ với trọng lượng hơn 1,5kg và 1 hộp nhựa chứa các hóa chất nghi nguyên liệu chế tạo pháo.

Bước đầu H.N.T và L.H.T.N khai nhận đã học cách chế tạo pháo trên mạng xã hội rồi đặt mua hợp chất pha sẵn trên Shopee và Tik Tok Shop về để thực nghiệm. Sau khi chế tạo thành công các quả pháo, hai học sinh này rao bán trên mạng xã hội.

T. và N. chế tạo pháo tại nhà nhưng gia đình không hay biết. Chỉ đến khi cơ quan công an khám xét nơi ở, người thân của hai học sinh này mới biết hành vi vi phạm của con em mình.

Hiện công an đang mở rộng điều tra, xử lý vụ việc; phối hợp với gia đình và nhà trường để có biện pháp giáo dục các học sinh vi phạm.

Theo một lãnh đạo công an, qua vụ việc này gióng lên hồi chuông cảnh báo các gia đình phải quan tâm sâu sát hơn đối với con em mình. Thời gian gần đây, tình trạng thanh thiếu niên, học sinh phổ thông lên mạng học hỏi, chế tạo trái phép pháo nổ diễn biến khá phức tạp, đã có nhiều trường hợp bị chấn thương, thậm chí tử vong.

Các cơ quan chức năng khuyến cáo, việc chế tạo, tàng trữ, sử dụng, mua bán, vận chuyển pháo là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm, những người vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm.

Hành vi tự chế tạo, mua bán pháo nổ không chỉ gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội, mà còn có nguy cơ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, tính mạng, tài sản...