Phát động cuộc thi viết ‘Trang sách & Mái trường’

Cuộc thi tôn vinh những giá trị tốt đẹp của mái trường, người thầy và văn hóa đọc được phát động trên phạm vi toàn quốc dành cho mọi công dân Việt Nam trong và ngoài nước, không giới hạn độ tuổi, nghề nghiệp hay nơi cư trú.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phối hợp với Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức lễ phát động cuộc thi viết "Trang sách & Mái trường", hướng đến kỷ niệm 70 năm thành lập NXB Giáo dục Việt Nam (1957-2027).

Cuộc thi hướng tới tôn vinh những giá trị tốt đẹp của mái trường, người thầy và văn hóa đọc, đồng thời khơi dậy cảm hứng sáng tạo văn học xoay quanh giáo dục - một lĩnh vực có ý nghĩa đặc biệt đối với sự phát triển của đất nước.

Lễ phát động cuộc thi. Ảnh: NXBGDVN

Cuộc thi nhận tác phẩm ở 3 thể loại gồm: truyện ngắn, thơ và tản văn. Nội dung tác phẩm hướng tới các giá trị chân - thiện - mỹ; khuyến khích góc nhìn mới, cách viết sáng tạo, giàu cảm xúc và phản ánh đa dạng đời sống học đường trên mọi miền đất nước.

Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 9/6/2026 đến ngày 30/4/2027. Các tác phẩm xuất sắc sẽ được lựa chọn trao giải và có cơ hội được biên tập, xuất bản thành sách/tuyển tập phục vụ đông đảo bạn đọc.

Ban Tổ chức khuyến khích những tác phẩm có chiều sâu nhân văn, thể hiện tinh thần nhân ái, trách nhiệm xã hội, khát vọng học tập và tinh thần hội nhập của con người Việt Nam trong thời đại mới.

Phát biểu tại buổi lễ, TS. Nguyễn Tiến Thanh - Chủ tịch Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam - chia sẻ, có những nơi càng đi xa, con người càng muốn quay trở lại.

Nhiều năm đã trôi qua, những hàng cây có thể đã lớn hơn. Những dãy nhà có thể đã đổi thay. Những người bạn học ngày nào có thể đang ở rất nhiều phương trời khác nhau. Nhưng chỉ cần nghe lại tiếng trống trường, nhìn thấy một trang sách cũ, rất nhiều ký ức lập tức trở về.

TS Nguyễn Tiến Thanh, Chủ tịch Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: NXBGDVN

"Chúng tôi muốn lắng nghe. Muốn được đọc. Muốn được gặp lại những kí ức, những câu chuyện, những suy tư về sách và mái trường từ chính những người đã sống trong những câu chuyện ấy. Chúng tôi không tìm kiếm những khuôn mẫu. Chúng tôi tìm kiếm những tiếng nói chân thật", TS. Nguyễn Tiến Thanh nói.

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam - nhấn mạnh ý nghĩa nhân văn sâu sắc của cuộc thi khi khẳng định văn học và giáo dục luôn là hai người bạn đồng hành gắn bó mật thiết trên hành trình kiến tạo những giá trị "Chân - Thiện - Mĩ".

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam - phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: NXBGDVN

Dù có tên gọi khác nhau, theo ông Thiều, cả hai lĩnh vực đều chung một sứ mệnh cao cả là hướng tới vẻ đẹp toàn diện của con người. Vì vậy, cuộc thi "Trang sách & Mái trường" không đơn thuần là một sân chơi tìm kiếm tài năng văn học, mà quan trọng hơn, là nhịp cầu kết nối để dùng văn học khám phá, tôn vinh những lát cắt đẹp đẽ, những tình cảm thiêng liêng còn ẩn sâu trong mỗi thầy cô, học sinh và môi trường học đường.