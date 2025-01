Phẫn nộ thanh niên hít xà đơn trên metro; Nữ tài xế lái ô tô tông nhiều người rồi lao vào quán cà phê

TPO - Thanh niên hít xà đơn trên metro Bến Thành - Suối Tiên; Khu xử lý Đa Phước ngưng hoạt động, TPHCM chuyển rác về Củ Chi; Triệt xóa ổ nhóm đánh bạc lớn bằng ‘binh sập xám’; Nữ tài xế lái ô tô tông nhiều người đi đường rồi lao vào quán cà phê,... là những tin tức phương Nam đáng chú ý tuần qua.

Thanh niên hít xà đơn trên metro Bến Thành - Suối Tiên

Theo hình ảnh clip lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua, một thanh niên dùng tay nắm treo trần và thanh sắt dọc trần toa tàu metro Bến Thành – Suối Tiên để làm các động tác như thể dục dụng cụ, hít xà đơn.

Thời điểm này, tàu điện có đông hành khách, trong đó nhiều người đang ngồi ở ghế phía dưới. Ngay khi clip lan truyền trên mạng đã thu hút lượng lớn người chia sẻ. Nhiều ý kiến bức xúc, cho rằng hành vi của thanh niên trên là thiếu văn hoá, văn minh khi sử dụng loại hình vận tải hành khách công cộng làm ảnh hưởng đến nhiều người. Ngoài ra, hành động của thanh niên còn gây mất an toàn, xâm hại đến cơ sở vật chất thiết bị trên đoàn tàu metro. (XEM CHI TIẾT)

Khu xử lý Đa Phước ngưng hoạt động, TPHCM chuyển rác về Củ Chi

Bãi rác Đa Phước ở huyện Bình Chánh, ngưng hoạt động do công nhân dừng việc khiến toàn bộ rác theo lộ trình về nơi này được điều phối qua Củ Chi cùng các bãi khác.

Đây là phương án được UBND TPHCM chỉ đạo để tránh nguy cơ ùn ứ rác trên địa bàn, nhất là dịp Tết. Động thái này được đưa ra sau khi Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước - nơi nhận, xử lý hơn 50% rác sinh hoạt ở TPHCM, ngưng tiếp nhận từ đêm 23/1 (24 tháng Chạp) bởi công nhân dừng việc tập thể vì chưa được trả lương, thưởng Tết. Hiện nay, các công nhân Công ty VWS đã quay trở lại làm việc sau 2 ngày tạm ngừng việc do chưa được trả lương. (XEM CHI TIẾT)

Triệt xóa ổ nhóm đánh bạc lớn bằng ‘binh sập xám’

Công an tỉnh Bình Dương vừa phát hiện, triệt xóa thành công một tụ điểm đánh bạc với quy mô lớn.

Theo thông tin từ cơ quan công an, sau quá trình trinh sát theo dõi, lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương tiến hành đột kích ngôi nhà số 49 (đường D3, khu nhà phố ở Biconsi Phú Mỹ, phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một).

Tại đây, công an phát hiện, bắt quả tang 7 đối tượng đang tổ chức đánh bạc và đánh bạc với hình thức chơi bài binh sập xám. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ hơn 445 triệu đồng cùng nhiều tang vật khác mà các đối tượng sử dụng để đánh bạc. (XEM CHI TIẾT)

Nữ tài xế lái ô tô tông nhiều người đi đường rồi lao vào quán cà phê

Công an thành phố Thủ Dầu Một (Bình Dương) đã khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông vừa xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h30 ngày 24/1, người phụ nữ điều khiển chiếc ô tô điện lưu thông tại Khu dân cư Hiệp Thành 3 (phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

Khi xe lưu thông tới khu vực vòng xoay Hiệp Thành 3 thì bất ngờ tông vào hai xe máy và một số người đi đường. Chiếc ô tô điện chỉ dừng lại khi lao vào một quán cà phê bên đường.

May mắn, vụ tai nạn chỉ gây thương tích nhẹ cho nữ tài xế và một số nạn nhân. Các phương tiện liên quan bị hư hỏng. Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định, có thể nữ tài xế đạp nhầm chân ga khi di chuyển tới khu vực vòng xoay và xảy ra tình huống bất ngờ. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ. (XEM CHI TIẾT)

Mua trang phục công an, bảng tên, quân hàm để ra oai

Trương Đức Thắng (ngụ huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận) lên mạng xã hội Facebook đặt mua trang phục công an nhân dân, bảng tên và quân hàm với mục đích sử dụng để thể hiện với bạn bè.

Công an thị trấn Võ Xu (huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận) đã tiến hành lập biên bản đối tượng Thắng về hành vi “Sử dụng trái phép trang phục, số hiệu công an nhân dân”. Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định. (XEM CHI TIẾT)

Bà Rịa - Vũng Tàu có thêm khu công nghiệp gần 5.000 tỷ đồng

Công ty CP Đầu tư Phát triển Khu công nghiệp HD được chấp thuận dự án khu công nghiệp HD rộng 450 ha ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Tổng vốn đầu tư của dự án là 4.980 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 750 tỷ đồng.

Mục tiêu dự án là đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp. Thời hạn hoạt động là 50 năm kể từ ngày dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư. (XEM CHI TIẾT)

Bắt 2 đối tượng lên mạng xã hội xuyên tạc, nói xấu lãnh đạo

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thống Nhất (Đồng Nai) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với P.X.T (56 tuổi) và đối tượng Đ.C.H (57 tuổi) cùng ngụ tại huyện Thống Nhất để làm rõ về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", quy định tại Điều 331, Bộ luật Hình sự 2015.

Theo cơ quan điều tra, thời gian qua, đối tượng T. và H. thường xuyên sử dụng zalo, facebook cá nhân (facebook Phạm Xuân Thời “T. R.”, Facebook Đ.C.H “H.codon”) để viết bài, livestream… đăng, tải lên mạng xã hội nhiều bài viết sai sự thật, xuyên tạc chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước.

Hai đối tượng này lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để xuyên tạc, nói xấu lãnh đạo, làm mất uy tín của Đảng, Nhà nước và của cán bộ các cấp, xâm phạm nghiêm trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức Đảng, chính quyền, của các cá nhân cán bộ các cấp. (XEM CHI TIẾT)

Thông xe tạm cao tốc Bến Lức – Long Thành cho dân đi lại dịp Tết

2 đoạn tuyến thuộc Dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành được thông xe khai thác tạm để phục vụ người dân đi lại, giảm ùn tắc giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Ngay khi thông xe, nhiều người đã chọn lái ô tô lưu thông từ quốc lộ 51 vào đường cao tốc Bến Lức - Long Thành để về TPHCM và chiều ngược lại nhằm tránh kẹt xe. Trong số đó rất nhiều xe cá nhân chọn tuyến đường này để theo quốc lộ 55, đi theo đường ven biển qua tỉnh Bình Thuận tránh ùn tắc giao thông trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây.

Hai đoạn tuyến được thông xe, khai thác tạm dài gần 10 km gồm: đoạn đầu tuyến từ nút giao đường cao tốc TPHCM - Trung Lương (tỉnh Long An) đến quốc lộ 1 (TPHCM) dài 3,4km và đoạn từ nút giao Phước An đến nút giao quốc lộ 51 (tỉnh Đồng Nai) dài 6,1km. (XEM CHI TIẾT)